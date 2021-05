Alcalde Gerson Lecca se reúne con actual comisario de Belén para inicio de trabajos articulados

Con el objetivo de dar a conocer la problemática del distrito belenino en materia de seguridad ciudadana

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Belén CPC. Gerson Lecca García, recibió la visita del nuevo Comisario de Belén May. PNP. Mirko Elisbán Pasquel Santillán, con el objetivo de dar a conocer la problemática del distrito belenino en materia de seguridad ciudadana, así como establecer un programa de trabajo enfocado en afianzar las acciones y operativos que devuelvan la tranquilidad a la población.

En ese sentido, el alcalde belenino CPC. Gerson Lecca García dispuso emprender los patrullajes integrados, en las unidades del Serenazgo e incidir en las intervenciones los fines de semana contra la delincuencia, drogadicción, alcoholemia y tránsito.

A su turno el May. PNP. Mirko Elisbán Pasquel Santillán, mostró su deseo de trabajar de la mano con el serenazgo de la Municipalidad Distrital de Belén, emprendiendo acciones de inteligencia y combatir el accionar delictivo, otro punto que se abordó, fue hacer respetar las zonas declaradas rígidas y donde se han colocado señalizaciones que prohíben el estacionamiento, pero que la ciudadanía infringe, como es el caso de las calles Práspero, Abtao, José Gálvez y 09 de diciembre, que es invadida por unidades vehiculares.

Ante tal situación, el May. PNP. Mirko Elisbán Pasquel Santillán, hará un análisis de la inseguridad que se vive y planteará algunas alternativas de solución.