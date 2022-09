A través de la Unidad Local de Empadronamiento

Aún existen indocumentados que no pueden ser beneficiarios.



Actualmente en la población tenemos muchas personas indocumentadas, es el caso de un adulto mayor de más de 60 años que no tiene DNI, Alejandro Chanchari Fatama, está próximo a ser beneficiario de Pensión 65, pero no podría si no cuenta primero con su DNI y estar focalizado. Es por eso que, es de suma importancia el trabajo que realiza la Unidad Local de Empadronamiento – ULE de la Municipalidad Distrital de Belén, que por la voluntad política del Alcalde CPC. Gerson Lecca García, continuará atendiendo a la población hasta el último día de gestión.

Mariscela Torres Flores, Jefa de ULE Belén, refirió que todo el equipo de esta Unidad Local de Empadronamiento, además de cumplir con su labor de focalizar, brinda información de cómo la población puede acceder a los programas sociales del Estado, con el simple hecho de tener una identidad y tener la clasificación socio económica. Se refirió también al caso del adulto mayor indocumentado.

“Notificados del asunto, acudimos al caserío San Francisco de Asís, se ha constatado este caso como muchos que se registraron, sin embargo la particularidad de este señor es que nunca ha tenido documento de identidad, por lo que no ha tenido ningún bono ni acceso a los programas sociales. Al estar indocumentado, tampoco la oficina de ULE le puede focalizar y brindarle su clasificación socio económica, es por eso que se encaminó el trámite respectivo para la obtención de su DNI”, manifestó Mariscela Torres.

“Pese a que ya se cumplió la meta del Sello Municipal, por disposición de Alcaldía continuamos buscando hasta el 31 de diciembre a los recién nacidos que no tengan DNI; como también nos avisan desde las IPRESS y los actores sociales de la Meta 4 que nos dan a conocer que hay niños que acaban de nacer. Mientras están dentro de los 30 días de nacido, la Partida de Nacimiento y el DNI son gratuitos, pero hay personas que no conocen esta información, es por eso que no acceden o no realizan estos trámites”, precisó la funcionaria.