“Subprefecto Edgar Mamani me pide dinero a cambio de no cuestionar gestión municipal”

Segundo Julca señaló que el caso del desbarrancamiento es complejo y requiere intervención de Gobierno Regioinal y Ministerio de Vivienda.

El alcalde de la provincia del Putumayo, Segundo Julca Ramos, denunció ser víctima de chantaje sistemático por parte del Subprefecto de esa provincia, Edgar Mamani, quien permanentemente le solicita sumas de dinero para cubrir sus gastos en pasajes aéreos, alimentación y estadía cada que tiene que viajar a Iquitos, a cambio de no salir a los medios de comunicación a hacer supuestas denuncias en contra de su gestión.

Para sustentar su denuncia, el burgomaestre presentó conversaciones por medio de whatsapp, donde recibe las constantes solicitudes del subprefecto Edgar Mamani Quizocala

En uno de los mensajes recientes, el subprefecto Edgar Mamani Quizocala le dice al alcalde: “Creo que te olvidaste de mí, me veo obligado a romper los compromisos, mañana tengo entrevistas. Hoy si rompo mis compromisos y estoy endeudado, hoy estuve por el Gorel batallando, pero ya se acaban mis recursos”.

Esta semana, el denunciado subprefecto, cumplió su amenaza y salió en medios de comunicación de la ciudad de Iquitos a denunciar una aparente negligencia del alcalde para solucionar el desbarrancamiento en El Estrecho; sin embargo, el alcalde Segundo Julca aclaró que se han tomado todas las medidas del caso, como la reubicación de los afectados y la gestión para la reconstrucción del mercado municipal, que en este momento se encuentra en proceso de evaluación y están a la espera de su pronta aprobación, porque ya cuenta con presupuesto asegurado.

“Estamos en constantes reuniones con el Ministerio de la Producción para la aprobación final de la construcción del mercado municipal. Se ha solicitado al Gore Loreto que nos apoyen con recursos para el estudio de suelos. Inicialmente el gobernador regional nos aseguró que sí procedía dicho apoyo, pero aún no se concreta y estamos a la espera. Rechazamos las imputaciones de este señor Mamani, que cree que Segundo Julca es su caja chica y tengo la obligación de darle dinero. Estas conductas desprestigian el cargo que ocupo y hago un llamado a la prefecta Carmen Núñez para que tome cartas en el asunto”, dijo contrariado el burgomaestre.