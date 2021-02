Alcalde del distrito de San Juan Bautista se reunió con gerente general de Sedaloreto

Para suministrar de agua potable y limpiar buzones.

Una importante reunión de trabajo sostuvo el alcalde la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista José Martín Arévalo Pinedo con el licenciado José Luis García Carvish gerente general de SEDALORETO, donde se trataron importantes temas que beneficiarán a la población sanjuanina.

En la reunión que se realizó en las oficinas de Sedaloreto estuvo presente también el ingeniero Jassir Panduro Ojitos gerente de Operaciones de la MDSJB se trató especialmente sobre el alquiler de un Hidrojet que servirá para la limpieza de las alcantarillas de las calles de San Juan Bautista donde no tiene competencia la empresa Sedaloreto. Participó asimismo el gerente de operaciones de Sedaloreto ingeniero Edgard Lagunas quien expuso especialmente sobre el funcionamiento de los reservorios de agua en el distrito de San Juan Bautista pero que por el deterioro y los vetusto de las redes es la que no permite una distribución óptima del líquido elemento a la población.

El burgomaestre sanjuanino luego de la importante reunión manifestó, que se trató sobre la coordinación con Sedaloreto para la posible dotación de agua potable, especialmente a los centros poblados de Santo Tomás y Santa Clara, lugares donde la expansión demográfica de la población es amplia, por lo que se realizarán los estudios respectivos y la busca de financiamiento respectivo. La autoridad edil también dijo que se coordinó sobre el alquiler de un hidrojet a Sedaloreto para realizar la limpieza de los buzones de las calles, donde la empresa prestadora de agua no tiene competencia.

El gerente general de Sedaloreto luego de la reunión dijo, vamos apoyara la Municipalidad de San Juan Bautista para la limpieza de los buzones en los lugares donde está planteando su gerencia de operaciones, para de esa forma mejorar la calidad de vida de esa población.

Sobre la posibilidad de suministro de agua en las zonas de Santo Tomás y Santa Clara dijo; se está haciendo en convenio por eso lugares la MDSJB distribuye porque en esos lugares no tenemos competencia, hasta que se formulen los proyectos integrar a esos sectores y poder nosotros de manera directa atender a esos lugares, eso se va lograr con el apoyo municipal y del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, enfatizó.