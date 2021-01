Alcalde del distrito de San Juan Bautista Martín Arévalo Pinedo, realizó visita de trabajo al comandante general del Ala Aérea No 5

Una importante reunión de coordinación sostuvo ayer por la mañana el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista José Martín Arévalo Pinedo con el mayor general FAP Rommel Malpartida Reátegui comandante general del Ala Aérea No 5.

La visita protocolar hecha por el alcalde sanjuanino que se realizó en las oficinas del Ala Aérea No. 5, permitió realizar coordinaciones referentes al apoyo mutuo que debe existir entre ambas instituciones. Uno de los puntos conversados es lo relacionado al arreglo provisional próximamente por parte de la FAP hasta donde se encuentra la base aérea de Santa Clara, este apoyo será mientras la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista logre el financiamiento del asfalto apara hacer el arreglo de la vía constantemente.

También se conversó, la posibilidad, que la Fuerza Aérea del Perú podría colocar una especie de símbolo ó escultura en la plaza Abelardo Quiñonez que es la principal del distrito de San Juan Bautista relacionado al héroe nacional o afines.

Esta visita protocolar permitió unir lazos de amistad entre los representantes del distrito de San Juan Bautista y la Comandancia del Aérea No. 5 de la Fuerza Aérea del Perú.