“Tú me pagas 367 mil soles y tienes el proyecto en tu mano”



En tono apacible, pero lo que significa es como un estallido. El alcalde de la municipalidad distrital de San Juan Bautista, Martín Arévalo Pinedo, hizo declaraciones que sonaron a denuncia el lunes 16 de mayo del 2022 en el marco de una ceremonia pública organizada por el gobierno regional.

“Tú me pagas 367 mil soles y tienes el proyecto en tu mano, totalmente listo en la ley del crédito suplementario, en el presupuesto. Solamente te doy un sello y con ese sello lo reconocen allí en el gobierno central”, declaró tras narrar que unos señores que manejan todo el sistema de proyectos del Ministerio de Vivienda, hace tres meses le llevaron a un hotel.

“Me dijeron, aquí en Iquitos te van a aprobar proyectos hasta máximo de 5 millones y ahora si quieres proyectos que superen ese monto tienes que pelearlo en Lima. Tú me pagas 367 mil soles y tienes el proyecto en tu mano, totalmente listo en la ley del crédito suplementario, en el presupuesto. Solamente te doy un sello y con ese sello lo reconocen allí en el gobierno central”, fueron las explosivas declaraciones con ribetes de operadores de la corrupción en el actual gobierno central.

“367 mil soles por este proyecto que no te lo van a aprobar porque su monto es 18 millones de soles. Aquí te pueden aprobar de máximo 5 millones, pasa como por un tubo, pero para eso tienes que hacer gestión. Ahora si quieres rapidez en el tema esta obrita que cuesta 2 millones 200 mil soles, danos 110 mil soles y te lo pasamos por un tubo. Y bueno me dieron números telefónicos, listo para que este tema se pueda manejar y puedan salir los proyectos”, dijo en tono decepcionado.

Arévalo Pinedo, así comentó que para conseguir obras en los ministerios de Vivienda, Transportes, Educación y Salud es bien complejo, porque se cuecen habas también, terriblemente. Pero, no tienen otra alternativa de seguir tocando puertas, incluso discutiendo, a veces con el propio ministro, o los ministros de turno para poder conseguir los proyectos.

Indicó que la obra de 18 millones cuando estaba a punto de ser aprobado aquí, lo han trasladado a Lima. “Nos han comenzado a poner trabas y más trabas. El final de todas las trabas era que necesitaban el informe de la Opipp, nos dan el informe y después de haber discutido con autoridades en Lima, sucede que no ha servido el informe de la Opipp y se fueron a Sedaloreto”.

Toda una maniobra contra la gestión del Alcalde de San Juan. “El jefe de Sedaloreto me llama y me dice alcalde no quieren que les envíe ningún tipo de informe favorable, porque no le lo quieren aprobar. Así de simple. Imagínense lo que tenemos que lidiar. He tenido que pedir a una congresista del oficialismo que me ayude a pelear esto, porque no es posible esto”.

Y así en la ruta de seguir tocando puertas, el burgomaestre Martín Arévalo, refirió que conversaron con el ministro de Transportes y Comunicaciones y en palabras les dieron la unidad ejecutora de la carretera Zungarococha – Llanchama, sin embargo, uno de sus técnicos que pertenece a ProVías Descentralizado les ha informado que no es posible que les otorguen.

“El día jueves tengo nuevamente la reunión con el ministro para que de una vez ese tema se termine, porque acabamos de firmar el convenio para la continuación de la obra de la carretera a Zungarococha, solo que tenemos que estar inmersos en el tema”. Queda ver qué va pasar en esta gestión con el ministerio de Transportes, si tal vez se repetirá la experiencia con el ministerio de Vivienda cuando “señores” que manejan el sistema de proyectos les pidieron 367 mil soles para aprobar un proyecto, como relató la autoridad edil. (DL)