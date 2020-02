Alcalde de Contamana rechaza acusaciones difamatorias y explica uso de crédito recibido para ejecutar dos grandes proyectos

Un rotundo rechazo a las aseveraciones que difundiera un semanario local respecto a supuestas irregularidades en la adjudicación y el manejo de un crédito recibido del Banco de la Nación por la Municipalidad Provincial de Ucayali, hizo el alcalde de esa comuna, Héctor Soto García, quien dijo que las acusaciones que contiene la publicación, responden a la mala intención de dañar su gestión y la conducta de los regidores del concejo contamanino.

La publicación muestra al alcalde de Contamana en la portada acusándolo de sustracción de un préstamo que no cuenta con el respaldo legal, además de señalar que el burgomaestre y sus concejales conforman “una banda enquistada y coludida para apoderarse de 100 mil soles”.

El semanario acusa al alcalde del mal uso de un crédito que la Municipalidad de Contamana gestionó ante el Banco de la Nación, cuestionando que la operación financiera no ha cumplido con la aprobación del gobierno nacional, lo que no corresponde a la verdad y que conjuntamente con los regidores habría dado uso particular de 100 mil soles que fue un sobrante del crédito de 6 millones de soles.

La información es inexacta, explicó el alcalde Héctor Soto García, debido a que se vale de un informe de la Contraloría General de la República del año 2019 que fue subsanado y que era parte del inicio de los procedimientos que se siguen para la obtención de créditos. El Concejo de Regidores de la provincia de Ucayali aprobó un endeudamiento de hasta 6 millones de soles, cifra que finalmente no recibió ya que solamente le fue otorgado por una suma de S/ 5´901,226.72. “Nunca hemos recibido los 6 millones de soles, el monto es menor ya que se refiere a los valores exactos para financiar dos grandes proyectos para la ciudad”, dijo el alcalde de Contamana.

Se explica que la Municipalidad Provincial de Ucayali solicitó un préstamo para el “Mejoramiento de las Oficinas Administrativas de la Municipalidad Provincial de Ucayali” con que se construye el edificio de 5 pisos donde reunirá todo el servicio administrativo de la comuna y “Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Pool de Maquinaria Pesada de la Municipalidad” que sirvió para la adquisición de maquinaria pesada, motocicletas y una unidad fluvial, siguiendo todos los procedimientos que se señalan en las normas legales vigentes y bajo la asistencia técnica y opinión de la Contraloría General de la República, sin cuyo componente no se puede otorgar un crédito.

“El artículo está cargado de inexactitudes y de un fuerte contenido difamatorio”, dijo Soto García, quien aseguró que ha solicitado al director del indicado medio la rectificación y el respeto a su buen nombre y trayectoria, por lo que no descarta una acción judicial al amparo de la Constitución Política. (Luis Luna P.)