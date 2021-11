Publicidad

Opina la ex decana del Colegio de Arquitectos de Loreto Gabriela Vildósola Ampuero.



Una alameda que se viene ejecutando en pocas cuadras del centro de la ciudad (a 33 millones de soles) que para la mayoría de personas será un proyecto que solo al final de su ejecución se podrá conocer en qué consiste. Sobre el tema se conversó con la ex decana del Colegio de Arquitectos.

“La mayoría, por no decir todas las obras que se están haciendo en la ciudad, carecen de transparencia en el sentido de mostrar a la población el proceso de concepción, de diseño al realizar el proyecto y solo se socializa al final cuando está listo y ya no hay mucho que hacer.

Este proyecto sí tuvo algunas reuniones previas con el Colegio de Arquitectos. Se hicieron observaciones, recomendaciones. El proyecto sí se modificó desde la primera idea que iba de la municipalidad de Maynas, pero no siempre se toman todas las sugerencias o recomendaciones. O finalmente ya entran a tallar otros componentes.

De alguna manera el Colegio de Arquitectos sí había tenido conocimiento del proyecto, obviamente no sabíamos de los costos ni el presupuesto final. No sabemos exactamente qué incluyen los 31 o 33 millones del presupuesto, no se conoce mucho, no se sabe.

He dicho que este es un proyecto aislado. Son tres cuadras que no generarán el impacto que deberían generar si más bien habría partido de hacer un plan, un diseño por lo menos en la zona monumental en donde se haya trabajado el tema de peatonalización o semipeatonalización en las calles que van a llevar la carga vehicular. Organizar el estacionamiento a partir del análisis funcional etc.

Si hay 31 millones de soles para invertir en una obra, entonces sí era posible que se destine 100 mil soles para diseñar un proyecto integral de la zona monumental y que la obra se ejecute por etapas. Entonces así todos saber que el trabajo se está realizando para un objetivo futuro de manera integral y conocer qué es lo que finalmente se aspira a tener en esa zona.

Eso debió ser socializado, concertado en mesas de trabajo y sí tendría un mayor impacto. Porque 3 cuadras sí pueden funcionar, ya se ha mejorado el ancho de las veredas, hay la intención que se promueva el caminar en el centro. Pero igual hay cosas que no funcionarán ya que veo que se prioriza a los vehículos.

En las primeras calles transversales como Pevas, Nauta, también se construye doble pista y una vuelta en U que creo es innecesaria. La pista debió ser toda peatonal, eso se le dijo en su momento a los encargados del gobierno regional. Porque no tiene sentido ya que es una calle que nos lleva al malecón, a un mirador. Entonces debió ser peatonal, eso sin impedir que las personas que viven ahí y que tengan movilidad puedan entrar o salir de sus viviendas.

Lo otro es respecto a la ciclovía. Maynas sabiendo que ese proyecto se iba a iniciar, invirtió y construyó ciclovías del proyecto del MTC y luego fue desmantelado para hacer la obra. No hubo planificación, coordinación entre instituciones, el proyecto fue desarrollado por una sola persona sin socializar o preguntar a los usuarios, a nadie” refirió Vildósola.