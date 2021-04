“Al final han cambiado el proyecto de seguridad alimentaria”

Expresó Leopoldo Pérez, un horticultor de la zona de “Santa Clara”.

Se refiere al proyecto impulsado por el gobierno regional de Loreto con plata del Fideicomiso.



Los horticultores no sienten que lo entregado haya contribuido a mejorar su calidad de vida.

El pasado fin de semana la consejera regional Janet Reátegui, acompañada de los consejeros Ofelia Chávez y Josué Iracude, recorrieron algunos sembríos que estarían siendo beneficiados por el gobierno regional de Loreto a través del Fideicomiso.

La mayoría de horticultores se mostraron quejosos ante las autoridades del consejo regional respecto al destino que estarían tomando los 7 millones de soles del proyecto que beneficiaría a la zona “13 de Febrero”, Santa Clara y Rumococha.

Ellos no sienten que ese millonario presupuesto esté levantando sus labores de horticultura y, por ende, contar con mayores ganancias. Pese a que también el gorel cuenta con una adenda de tres millones de soles para gallina mejorada, que ahora han cambiado por pollo parrillero para lo que les entregaron pocas mallas para su corral de aves.

Este medio de comunicación pudo estar presente en una de las reuniones de los consejeros con los señores horticultores y la mayoría coincidió en quejarse del millonario proyecto agrícola.

“Es fácil leer un expediente, pero lo complicado aparece cuando uno va al campo y ve que lo proyectado no se ejecuta en la práctica. Los señores no se están viendo beneficiados y el proyecto ya concluye en noviembre 2021.

Hemos visto en el expediente que separaron 22 mil soles para refrigerio y la gente no los ha recibido. Pienso además que se abultó el monto. El pueblo no recibe y es ahí donde vemos la mala forma de cómo están manejando este proyecto.

El pueblo no está contento porque no son agricultores, cultivan otros productos como horticultura, entonces se debió impulsar otro tipo de proyecto. Hasta noviembre culmina y esperamos que les den todo lo que les han ofrecido como: tanques, canal de riego, etc.

Les han dado unas mallas endebles para un corral de aves, no tiene ni un mes y ya están deterioradas. Les ofrecieron gallina de postura y ahora cambian a pollo parrillero y así estamos escuchando quejas en cuanto a que ha habido muchos cambios de lo que realmente les ofrecieron y de lo que les están dando en el momento” hablo Reátegui.

De otro lado, se escuchó a Leopoldo Pérez, quien tiene sus cultivos por la zona de Santa Clara.

“Sembramos hortalizas, pero dentro de ese proyecto se ha contemplado pollo y hasta el momento no han entregado el ave, solo unas mallas. No sabemos qué rumbo lleva esa entrega.

Otros gobiernos centrales dan el apoyo a través de agricultura y acá cuando preguntamos por las entregas, nos dicen que hay que esperar porque eso sale de la plata del Fideicomiso. Y encima nos discriminan cuando vamos al gobierno regional.

Sí han entregado algunos pequeños artículos como carretilla, palas, motofurgón para la asociación, una aradora, bomba fumigadora, pero no compensan esos millones. Nos dicen que ya tienen un camión y un tractor en el gobierno regional que servirá para sacar los productos, pero no los vemos.

En cuanto a las semillas no sé qué pasó porque era para sembrar culantro, pero no ha crecido. Dieron para lechuga que no es comercial en Iquitos. Semillas de pepino, que no funciona por lo que también se ha reclamado. Acá hubo una reunión donde ellos pidieron un requerimiento de productos para darnos, pero finalmente lo han cambiado. ¿Por qué no nos han consultado antes del cambio? Si nosotros les dimos una lista con lo que necesitamos.

Traen para 10 camas y nosotros producimos cada uno entre 100 a 150 camas. La Ing. Dora Mendoza, es la responsable del proyecto, entonces deben ser más claros. Cuando fui a consultar al gobierno regional me pasaron con otras personas que no sabían nada. Nunca nos hicieron llegar el expediente del proyecto, nada para estar bien enterados” dice Leopoldo.

Por su parte una mujer dedicada hace años a la horticultura habló claro indicando que lo entregado a cada uno, era como para principiantes, muy poco. No para ellos que manejan varias camas de producción que luego abastecen a todo Iquitos.

“Sabemos que a “13 de Febrero” les han hecho entrega, pero a Santa Clara y Rumococha que somos los que abastecemos a Iquitos, no nos han dado lo esperado, por lo que nos sentimos maltratados. Nosotros no estamos en la tarea de recién empezar a sembrar, nosotros ya llevamos años en la tarea y producimos más, por lo tanto, necesitamos de más apoyo, pero lo entregado es realmente ridículo.

Han entregado algunos materiales para toda la asociación, o sea, para rotar el servicio. Así dicen nos darán un tractor y un camión, pero hasta la fecha no llega. Deberían haber perfeccionado el proyecto para los que abastecemos el mercado de Iquitos. Incluso cuando llegamos un poco tarde a ofrecer la producción, no encontramos sitio ¿hasta cuándo van a terminar el nuevo mercado de Belén?

También quiero decir que las semillas que nos dan no son buenas para nosotros, el gobierno ha debido consultar bien cómo iba a hacer la repartición y el objetivo claro del proyecto millonario” habló la señora.

Lamentable y el consejo regional debe seguir haciendo las indagaciones del caso, a ver si el presupuesto millonario se está gastando de manera transparente o no. (Luz M. H. L).