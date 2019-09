“Al escuchar los audios sentí que no tenemos autoridades que estén trabajando por Loreto”

Expresó la consejera delegada Lic. Janet Reátegui.

Ayer se registraron reuniones intensas y entrega de audios a congresista y ministerio público.

Sesión de consejo del día 5 de setiembre, sería en Indiana o en Iquitos.

Ayer buena parte de la prensa se dirigió al consejo regional de Loreto para conseguir declaraciones de la consejera delegada Lic. Janet Reátegui, así como de otros consejeros regionales, sobre el tema de los audios donde se escucha hablar al vicegobernador de Loreto, que como ya se conoce, él mismo se ha encargado de confirmar que sí es su voz.

El vicegobernador Andrés Ferreyra, en medio radial habría dicho que algunos consejeros han metido a su gente o familiares a trabajar y no dicen nada. La consejera respondió sobre ese punto.

“Se está preparando documentos para hacer llegar a Contraloría. Para el consejo regional y gobernación aún no se contempla la figura del nepotismo, incluso el tema está en evaluación en el Congreso.

De funcionarios sí hay, de directores hacia familiares, de eso se está observando y dando a conocer a las autoridades para que ellas evalúen. Nosotros no somos sancionadores, el consejo regional es fiscalizador, hace investigaciones preliminares, cortas. Uno tiene que saber hasta dónde están nuestros parámetros”, mencionó.

¿Están satisfechos con la comisión de fiscalización, hasta la fecha no informa de los chats o wathsaap anteriores?

-Estamos exigiendo y enviando una serie de documentos a esa comisión y no hay respuesta, las comisiones tienen 15 días para responder y hasta ahora no hay un dictamen del tema de los Wath…por eso hemos enviado documento para que el consejero Francisco López, responda y no han respondido. No se puede demorar tanto.

¿Ya han enviado los audios del vicegobernador al ministerio público?

-Se le ha enviado al congresista Juan Carlos Del Águila, que los ha solicitado, dentro de unos minutos se hará llegar al ministerio público a través del secretario administrativo.

El vicegobernador ha aceptado que es su voz y que también como que ha preparado un libreto para leer ¿qué opina?

–¿Qué se ha autograbado? Bueno, si ha aceptado las grabaciones él sabrá porqué. Yo no quería aún adelantarme afirmando que era él, pero si él dice que es, entonces está colaborando con la comisión especial que se conformará para hacer las investigaciones.

En los audios dice y se siente que hay algo que coordina para sacar a los insectos de la gestión actual, ahora ya no dice que solo son del gobierno regional, sino también del consejo regional. Señala que algunos consejeros habrían favorecido a familiares, que lo demuestre. Que venga a la sesión del consejo este 5 de setiembre, que lo demuestre y no solo lo diga.

¿Ha escuchado los 17 audios?

-Son como 25… al escucharlos sentí que no tenemos autoridades que estén trabajando por los loretanos, están distrayéndose en cosas que no deben estar…

¿Hay algún audio que compromete al vicegobernador, digamos que exista un ilícito?

-En uno de ellos sí, en uno habla que ya es momento de acabar con la corrupción en Loreto, cortar cabezas a los que están ahí…hay cosas, se habla de dinero, de 300, de 100 y 50…