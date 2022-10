Advierte especialista Carlos Gonzáles



El Lote 95, operado por PetroTal, aporta alrededor de 10 mil barriles de petróleo crudo diarios a la producción nacional de este hidrocarburo, que lo convierten en el principal generador de canon petrolero para Loreto.

Así lo señaló, con cifras y estadísticas, el especialista en hidrocarburos Carlos Gonzáles, al destacar que la operación de PetroTal aporta alrededor del 30% de la producción petrolera del país y advertir que “si no fuera por el Lote 95, Loreto no tendría canon”.

“Es una preocupación de todos que el Lote 95 siga operando”, aseveró en un encuentro con comunicadores de Loreto. Gonzales, que es el director gerente de Enerconsult, detalló que la producción petrolera de Loreto ha descendido significativamente en la selva porque actualmente no están operando los lotes 192 y 8, ubicados en Loreto.

En tal sentido, incidió en la importancia de la operatividad del Lote 95 tanto para la industria petrolera como para la economía de las familias loretanas que se benefician con proyectos financiados con el canon petrolero.

Respecto a la amenaza de paro realizada por la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (AIDECOBAP), Gonzales consideró que se trata de un “problema serio” que debe ser atendido, con firmeza, por el Gobierno.

“Lo que queda es hacer respetar lo que dice la Ley Orgánica de Hidrocarburos (que) tiene tres artículos importantes que deben hacerse cumplir”, aseveró

Según el especialista, el marco legal vigente otorga al contratista, en este caso a PetroTal, el derecho al “libre ingreso y salida del lote”. También establece que los ministerios del Interior y de Defensa “brindarán todas las medidas de seguridad necesarias para la continuidad de las operaciones”.

“Es cuestión de que el Estado sea el primero en hacer cumplir las leyes que ya existen”, enfatizó al señalar la necesidad de que el Oleoducto Norperuano reanude sus operaciones de forma segura y confiable.

“El Oleoducto Norperuano, la nueva refinería Talara, la refinería Iquitos y los lotes de la selva norte son cuatro factores que deben interesar a los loretanos, porque si esas cuatro cosas funcionan bien le darán una nueva visión a Loreto”, precisó.