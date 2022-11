Solo persigue fines políticos



El nuevo paro anunciado por la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (AIDECOBAP) para ejercer el “control territorial” en contra de la empresa Petrotal y el Estado no solo afecta la paz, tranquilidad y el libre tránsito en Puinahua, sino también vulnera los derechos fundamentales de su población.

Así lo denunció la Junta de Autoridades del Puinahua (JAP) al afirmar que AIDECOBAP “solo busca satisfacer sus intereses políticos” más no promover el desarrollo del distrito donde se ubica el campo Bretaña Norte del Lote 95, operado por Petrotal.

Señaló que, si bien AIDECOBAP dice que el paro no es contra la población sino una movilización en territorios de la zona de influencia del Lote 95, en la práctica el perjuicio de la medida será para todos.

En tal sentido, advirtió que AIDECOBAP, escudándose en el derecho constitucional a la libre protesta, pisotea los derechos fundamentales de todos los puinahuinos, su deseo de vivir tranquilos y de apostar por el desarrollo del distrito.

“La paralización de la empresa también implica que vivamos en zozobra pensando que en cualquier momento suceda una tragedia, como la suspensión de la entrega diaria y mensual del combustible a Bretaña y comunidades para el funcionamiento de los generadores eléctricos”, alertó la junta.

También sostuvo que el paro impedirá la venta de productos de panllevar en el distrito, la ejecución de proyectos priorizados en coordinación con Petrotal y, sobre todo, dilatará la activación del Fondo para el Desarrollo del Distrito de Puinahua -al que la empresa destina el valor del 2.5% de su producción fiscalizada de forma voluntaria y mensual- que financiará más obras en beneficio de la población.

La JAP emplazó a James Pérez, presidente de AIDECOBAP, a que no mienta a la población fingiendo que solo le interesa la firma de la propuesta de adenda al contrato de licencia del Lote 95 que se abordó en la Mesa Técnica.

Afirmó que Pérez finge luchar por la población cuando solo es un “títere” de asesores que buscan paralizar el Lote 95 porque es el único que está en actividad. “Ya jodieron a otros lotes y a la población de otras cuencas, que ahora son pobres por culpa de ustedes, que han vivido de las empresas y nunca han buscado el beneficio de sus localidades”, señaló.

Finalmente, enfatizó que no permitirá que la historia de extorsión contra empresas petroleras se repita en Puinahua y solicitaron la rápida intervención del Estado para que garantice la paz y tranquilidad.

“Instamos a las nuevas autoridades recientemente electas a marcar una posición que busque el beneficio de todos y no solo de un grupo de malhechores acostumbrados a vivir de la mal llamada lucha indígena”, concluyó.