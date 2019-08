“Ahorita hay un brote de malaria, dengue y leptospira en “San Antonio del Estrecho-Putumayo”

Señaló el Prof. César Coral, presidente del Frente Patriótico de Loreto.

El profesor Coral, retornó del Estrecho, totalmente consternado por todas las deficiencias y carencias en las que sobreviven los pobladores de esa frontera. Además, dio a conocer que el gobierno regional tiene un presupuesto aprobado por el MEF para que administre la dirección de salud en cuanto a las atenciones en el Putumayo, y que este no estaría siendo desembolsado. “¿Entonces dónde está ese presupuesto?”, preguntó el presidente del FPL.

“He retornado realmente conmovido e indignado al ver todas las carencias por las que pasan los ciudadanos que están en zona de frontera. No tienen agua potable y menos desagüe. No hay energía eléctrica las 24 horas, Electro Oriente cuenta con motores obsoletos que suministran energía por espacios cortos.

Ellos vienen solicitando la modernización y construcción del aeródromo que por ahora es una pista de aterrizaje peligrosa. No permite tener todo dispuesto para vuelos de emergencia. No existe una compañía de Bomberos voluntarios. Hay un centro de salud (hecho por el Pedicp) con ambientes modernos que hasta ahora no se ha inaugurado, hay desperfectos. No hay fluido por lo que no pueden hacer funcionar los equipos y cuando hay energía la tensión no es la adecuada. Los aparatos de alta tecnología no pueden ser utilizados a favor del paciente.

No hay ambulancia, a un paciente prácticamente lo llevaron en carretilla hasta el aeródromo. Hay EsSalud que funciona a medias en un local que no es propio sino de la municipalidad. Se iba a construir uno nuevo y no hay nada, cuando los asegurados tienen que ir al hospital y ahí pagan.

Nuevamente nos ha llamado la atención en el sector educación que los escolares del Estrecho, sigan yendo algunos al otro lado colombiano, yo lo he constatado y tengo un video. Hemos conversado con el personal del centro de salud y se habla que está existiendo un brote de malaria, dengue y leptospira. El personal está ahí disponible, pero carece de insumos, de movilidad y alimento para los pacientes. A los locadores no les pagan hace 3 meses.

Llama la atención que el MEF a través de un decreto supremo ha emitido documento con nombre propio para dotar al centro de salud del Estrecho, 4 millones 130 mil soles de manera anual. Y que se han derivado 400 mil soles al gobierno regional y desde ahí a la dirección de salud para que sea enviado a ellos. Pero no les ha llegado, entonces ¿dónde está ese presupuesto? El Dr. Percy Minaya debe dar una explicación.

Tienen que enviarles su presupuesto y no permitir que se tenga en efervescencia la malaria, el dengue y leptospira. Su presupuesto no puede quedarse estancado, hay un decreto supremo que manda para la zona del Putumyao. La zona de frontera está sumamente olvidada, eso lo he podido constatar en estos días que he estado por allá. No hay una política de frontera a su favor”, concluyó Coral.