“Ahora te toca venir a pedirme cosas porque soy director”

Asegura la oncóloga Mercedes Egues Tapia, que le expresó el actual director del hospital regional, cuando fue a darle a conocer la problemática del centro oncológico de Iquitos.

¿De esa manera tan soberbia e infantil se puede estar manejando el tratamiento del cáncer en Loreto?

Gobernador de Loreto debe poner orden de inmediato en el tema vulnerable del cual nadie está libre.

“El día que el poblador loretano sepa sus derechos, ese día el gobernador va a tener que pensar muy bien sus prioridades”, expresó la doctora oncóloga.

La Dra. Mercedes Egues Tapia, recibió un memorándum el último 21 de mayo, donde el director del hospital ginecólogo Galo Gastelú Arévalo, le comunicaba que le ponía fin a sus funciones y que en su reemplazo, ingresaba el médico general Giuseppi Rivera Domínguez.

Ayer se buscó a la doctora Mercedes para hablar del tema. Ella como siempre, no dejaba de atender a sus pacientes en su consultorio. Ratificó que se ha sentido maltratada de muchas formas, incluso por ser practicante de la religión musulmana. Agregando que el actual director del hospital, así como el subdirector, son dos machistas y lo han demostrado en más de una oportunidad.

Ratificó que solo se queda hasta fines del mes de junio y luego parte a Lima. La profesional en Oncología se formó en la universidad de Rusia, hizo su especialidad igualmente en Moscú, luego hizo rotaciones en hospitales de Europa y hace poco estuvo en Alemania, complementando estudios.

“En algún momento hice una denuncia pública de lo que faltaba en Oncología, entonces por eso han considerado que he hecho una mala gestión como jefa de Oncología y por eso el cambio”, apunta la doctora Mercedes.

¿Usted renunciará de todas maneras?

-Eso sí es cierto, voy a renunciar. ¿Por qué? Porque nosotros si bien es cierto hemos denunciado la falta de pago de nuestros colegas, este es un equipo de trabajo y el manejo de cáncer es multidisciplinario y no merece un maltrato la cirujana oncóloga que es la única que tenemos en la región. Dentro de la especialidad creo que hay que priorizar a los que son únicos en la región y no se le ha dado el respaldo.

La gestión actual “se da de rogar” para que le pague sus haberes, pese a que ya se ha demostrado con fichas y con resultados estadísticos. El director se puso a pensar si es que le pagaba o no y eso me indignó. Le dije que yo iba a renunciar y que con eso le podía pedir a otro oncólogo de planta. Yo no terminaba de decir la frase y el director me dijo: “ya le voy a empezar a pagar”, obviamente es un tema personal.

El director Galo Gastelú ¿qué ha planteado para resolver las demandas de Oncología?

-Lo que pasa es que solo tuvimos una reunión y fue en presencia de una congresista. Decidió hacer comentarios desatinados, como: “Oh qué bueno recién te veo acá, ahora te toca venir a pedirme cosas ya que soy director ¿no?”. La soberbia que pueda tener como director, la verdad que a mí me importa muy poco, lo único que quería era que gestione las cosas. A él le molesta mucho que yo sepa sobre el presupuesto de cáncer, pero yo tengo que saber porque soy oncóloga, sino cómo pido que me compren insumos.

El año pasado nos han incrementado 132 mil soles, una gestión que se hizo con el grupo que tengo de trabajo. Se fue al FISAL y demostramos por qué queremos más presupuesto. Al año ahora tendremos 332 mil soles. Hemos estado prestando insumos a otros hospitales que ahora nos están pidiendo que les devolvamos. Hasta la fecha no hay nada.

Reiteramos ¿usted va a renunciar?

-Sí, ya he tomado esa decisión porque si el tema es que para que crezca Oncología tengo que retirarme y pongan a gente que consideren vaya con su criterio y se mantengan calladas, que simplemente digan “amén” a todo lo que van a hacer, entonces esa no soy yo y me retiro.

¿Qué pasó con la implementación de Oncología Pediátrica?

-Todo ha quedado en stand by, yo ya le informé de todo al nuevo director, esperamos que pueda gestionar. El gobernador no se ha reunido con el Minsa para ver el tema del convenio.

¿Sabe que fuera de su consultorio hay pacientes que están llorando por su renuncia?

-La educación es la base de todo. El día que el poblador loretano sepa sus derechos, ese día el gobernador va a tener que pensar muy bien sus prioridades. Acá no es asunto que, si un ex o actual gobernador nos cae, acá hay prioridades. Me han cerrado las puertas, yo llegué al punto hasta de ubicar a la esposa del gobernador para entregarle los documentos, ya que es una prioridad el convenio.

El actual subdirector del hospital regional, que antes era jefe de presupuso y planeamiento, expresó que “el cáncer no era lucrativo, el cáncer no daba plata”. Ojalá que esas palabras en gente de la nueva gestión que tanto minimizan el trabajo de Oncología, mañana más tarde no les duela al ver casos de ellos o de algunos familiares. Que no tengan a pacientes en ese estado porque es bastante doloroso.

¿En el fondo ha sentido maltrato de parte de los directores?

-Son demasiados machistas, por eso también me voy. Porque no comprenden que una mujer pueda entender más de cáncer que ellos desde su aporte administrativo. Incluso han hecho mofa por todo un año de mi religión musulmana. No es que yo quiera llamar la atención como dice Galo, sino que “zapatero a tus zapatos”. Hay que mantener respeto en las especialidades, yo no me meto en Ginecología y él tampoco debería meterse en Oncología.