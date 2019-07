“Ahora hay que impedir que se extienda más el talado de árboles”

Expresó el padre canadiense Yván Bouchil, quien llegó a Tamshiyacu en el año 2012.

Al año siguiente (2013) aparecieron las denuncias contra Dennis Melka, inversionista que llegó con su empresa “Cacao Perú Norte Sac”, que entró a deforestar miles de hectáreas de bosques primarios. La reacción en el pueblo fue de absoluta indignación porque Melka incluso usurpó terrenos privados, con el aval de las autoridades forestales de esa época. Nunca mostró documentos legales que avalaran su ingreso a “Fernando Lores” a ejecutar el más grande arboricidio en la historia de Tamshiyacu.

El mencionado padre canadiense, estuvo en esa lucha. “En esa época se hicieron pequeñas publicaciones indicando que no tenía sentido la transformación del bosque primario. Ya que todos esos trabajos traerían consecuencia en el ecosistema, en el agua, las quebradas se vieron perjudicadas. En todo el mundo, la palma aceitera era muy cuestionada. Era una pérdida enorme y se vería afectado el cambio climático.

Dennis Melka, sí vino Tamshiyacu. Andaba en una camioneta, cuando los trabajadores de construcción civil bloquearon el eje carretero en protesta por lo que pasaba, él no se bajó, ni siquiera bajó la luna del carro” recordó el padre.

¿Y conoce que el pasado jueves el poder judicial sentenció a tres ex trabajadores y que junto a la ahora empresa llamada “Tamshi” tendrán que pagar 15 millones 760 mil soles por reparación civil?

-No sabía de esa sentencia que había dado el poder judicial. Si lo ha hecho, está bien que haya compartido responsabilidad de lo que pasó acá, ya se sabe que una empresa que compra otra, asume sus activos y pasivos. Sí se entiende entonces que deban colaborar con una parte.

Pienso que ahora lo que hay que hacer, es impedir que se extienda más esa ampliación de cortes de árboles en el territorio. Que trabajen en lo que ya tienen, no más deforestación. Yo dudo mucho que el Estado pueda hacer algo en ese territorio, que se preocupe en reforestarlo. Para hacer ello tendrían que trabajar entre 5 a 20 años. Dudo mucho que el Estado lo haga.

Ahora se debe apoyar a los pobladores para que produzcan y les compren sus productos. Antes les metieron en tres proyectos que fracasaron, se quedaban con su producción porque no tenían mercado a quién venderle.

Ahora con el cacao que ellos siembren y les compren su producto. Que los agricultores siembren y luego lo vendan a la empresa. Ya no deben seguir acabando el bosque primario. El daño con la deforestación ya está hecho, por eso pienso que hay que hacer algo con ese terreno y creo que el Estado nunca hará la Reforestación necesaria.