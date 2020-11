Águilas negras capturan al “hombre y mujer araña”

Cuando pretendían ingresar e instalaciones de la Caja Maynas



Los efectivos policiales, S3 PNP Felix Cahua Cartagena y Luis Varela Sandoval, pertenecientes al escuadrón de las Águilas Negras capturaron al “hombre y la mujer araña”, los mismos, que intentaron ingresar a un local de la Caja Maynas, ubicada en la calle Grau cuadra12, en el distrito de Iquitos.

Según testigos, estas personas en primer lugar violentaron la puerta de metal del mencionado local, al ver que no lograron su propósito de abrirla, uno de ellos trepó por un poste de alumbrado público que hay por la zona, con la finalidad de ingresar a la entidad financiera.

Afortunadamente, estos sujetos no lograron su cometido, ya que por el lugar patrullaban la zona los agentes del citado escuadrón policial. Los policías al percatarse del hecho, tuvieron que hacer uso de la disuasión para que estos personajes bajen del lugar donde se encontraban. Minutos después fueron reducidos y solicitaron apoyo de sus colegas para que sean trasladados hasta la dependencia policial.

Los presuntos delincuentes dijeron llamarse Magaly Pinto (al parecer, este no sería el nombre verdadero de la mujer) y Cristian Del Águila, quienes fueron puestos a disposición de la comisaría Iquitos para fines de investigación. El hecho también fue dado a conocer al fiscal de turno para que se cumplan con las diligencias conforme a ley.

(C. Ampuero)