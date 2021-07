Aguas servidas contaminan calle Santa Rosa

En la cuadra 13 de la avenida La Participación



Un problema de nunca acabar. A pesar que vivimos con éste virus maldito, tenemos que seguir soportando otras enfermedades endémicas, como el dengue, la malaria, la leptospirosis, el chikungunya, entre otros.

El mal estado de calles, aguas estancadas, alcantarillados mal ejecutados, caños que no tienen el mantenimiento respectivo, se vuelven un lugar perfecto para el nido de larvas de zancudos.

Muchos vecinos tienen que lidiar todos los días con esta situación. No solamente el covid-19 está matando, sino también el dengue y las demás enfermedades antes mencionadas.

Hay muchas calles y avenidas que se encuentran completamente intransitables y en mal estado. Una de ellas es la calle Santa Rosa, ubicada por inmediaciones de la cuadra 13 de la avenida la participación, en el distrito de Belén.

Los pobladores de este sector, tienen que soportar el hedor de las aguas servidas que emanan de buzones colapsados. Este problema es de todos los días. A pesar que hicieron el llamado a las respectivas autoridades del distrito de Belén, hasta el momento nadie ha hecho caso a sus petitorios.

Las calles que se encuentran por los alrededores de esta principal vía, también se encuentran intransitables. Cada vez que llueve todo este sector se inunda. Los vecinos tienen que desvelarse para evitar que el agua entre a sus viviendas cuando se da precipitaciones en horas de la noche y parte de la madrugada.

Las familias que viven por esta zona, exigen al alcalde del distrito de Belén, qué de solución a este problema y que cumpla con las promesas que hizo cuando se encontraba en campaña.

(C. Ampuero)