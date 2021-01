Agricultores y ganaderos de Yurimaguas continúan en pie de lucha

Realizaron protesta en los exteriores de la Sub Región de Alto Amazonas



Denuncian politización de proyectos de desarrollo por parte del gobierno regional de Loreto

Desde inicios del presente mes los ganaderos, piscicultores y agricultores de la ciudad de Yurimaguas iniciaron una jornada de lucha en contra la supuesta politización del “Proyecto de desarrollo ganadero y piscícola” de la provincia, dichas protestas han venido intensificándose con el pasar de los días debido a que las autoridades locales y regionales no muestran interés en las demandas de los pobladores.

Es por ello que, el día de ayer volvieron a realizar una masiva protesta en los exteriores de las oficinas de la Sub Región de Alto Amazonas, llegando al punto que intentaron ingresar a la mencionada entidad, pero, fueron impedidos por un fuerte cordon policial.

Los manifestantes exigían la destitución del actual gerente de esta sede del Gobierno Regional de Loreto, así como la reposición de los técnicos profesionales de los proyectos productivos.

Cabe indicar que, el pasado 4 de enero mediante un pronunciamiento a la opinión pública, la asociación de ganaderos y piscicultores de la provincia de Alto Amazonas indicó que, a través de un acta de acuerdos firmado con el Gobierno Regional de Loreto, se concretó la instalación de dos proyectos productivos para potenciar la ganadería y la piscicultura en este sector de la región. En esa línea, los ganaderos dejan en claro que parte del acuerdo era designar a profesionales de la citada provincia para que dirijan y asesoren técnicamente el referido proyecto, sin embargo, desde la sede central del Gobierno Regional de Loreto se comunicó al ingeniero a cargo del proyecto para que transfiera todo el acervo documentario a la gerencia de la sub región de Alto Amazonas. Este proceder ha causado el marcado rechazo de todos los productores quienes califican un atropello con tinte político y centralismo injustificado.

En el pronunciamiento en mención, los manifestantes denuncian: “que esta acción del Gobierno Regional responde a pretensiones de manejo político del proyecto para afrontar la campaña electoral de quienes ahora patrocinados por el gobierno regional pretenden llegar al congreso”.

Asimismo, según palabras de Segundo Centurión, dirigente agrario de Alto Amazonas, los manifestantes vienen demandando la reposición del anterior personal del proyecto, ya que las nuevas contrataciones serían personas cuestionadas, que ya han estado en otros proyectos similares, con malos resultados, además de ser afines al partido político de la actual gestión regional. (R. Graicht)