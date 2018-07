A pesar de ello progenitora no denunció el hecho de agresión

Los gritos de un iracundo sujeto en el interior de su vivienda alertó a los vecinos de la calle Simón Bolívar, ubicado en el asentamiento del mismo nombre, en el distrito de San Juan Bautista.

Resulta que en el lugar, un mal hijo habría estado agrediendo física y psicológicamente a su progenitora, por el simple hecho que no le sirvió sus alimentos en el instante que él pidió.

El hombre, que se encontraba en aparente estado de ebriedad, fue identificado como Paulo Murayari Sías (39), y según los vecinos no sería la primera vez que comete este tipo de violencia familiar en contra de su señora madre.

Es por eso que los vecinos de esa zona, solicitaron de inmediato la presencia de dos agentes del orden, quienes de inmediato se constituyeron hasta el inmueble donde se registraba este caso de violencia doméstica.

Una vez en la casa, los efectivos policiales tocaron la puerta intentando persuadir a la mujer agraviada para que ingresen al interior de su vivienda a fin de intervenir a su hijo.

Sin embargo, la dueña del inmueble no permitió el ingreso de la policía, ni tampoco hizo la denuncia del caso, por lo que los agentes tuvieron que retirarse del lugar.

Lamentablemente este caso no fue denunciado ante las autoridades competentes y muchas veces, el no hacer la denuncia respectiva, trae consecuencias fatales.

(C. Ampuero)