Y logran recuperar vehículo robado



En el puerto Vergara, distrito de Punchana, durante la ejecución de operaciones policiales, agentes del DEPROVE – Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de la IV Macro Región Policial Loreto, lograron la intervención y desarticulación de la presunta banda “Los Wachiturros del Norte”, integrada por Francisco Miguel Orbe Ramirez (33), Dean Martin Alvarado Tello (26), Anita Teresa Zumaeta Torres (20) y la menor B.V.L.V (17), por encontrarse inmersos en la comisión del presunto delito contra el patrimonio – hurto agravado, presunto delito contra la administración pública – violencia y resistencia a la autoridad y el presunto delito contra la tranquilidad pública – banda criminal; así como la recuperación de un vehículo menor (trimoto de pasajeros) – motokar.

El accionar de los agentes policiales se produjo en circunstancias que se encontraban realizando las labores propias de su función, recibieron información de un ciudadano que sujetos desconocidos estarían trasladando un motocarro color Azul Plata custodiado por otro motocarro color Amarillo con dirección a la calle Misti c/ Psje. Benavides – Punchana.

A mérito de la misma, se constituyeron al lugar a fin de verificar la información, encontrando en inmediaciones de la calle Misti c/ Psje. Benavides – Punchana, un motocarro , con placa de rodaje 3025-4L, color AZUL PLATA, motor N° WH156FMI215F71530 y serie N° 8WAKRFS31FL000477 en estado de abandono y con la chapa de contacto violentada; consultando con los moradores del lugar refirieron que unos sujetos (dos hombres y dos mujeres) que se encontraban a bordo de un vehículo menor de color amarillo a unos 20 metros aproximadamente, lo habían llevado al lugar y estarían cuidándolo de lejos, por lo que personal policial se acercó a dichos sujetos, quienes huyeron rápidamente, arrojando al pavimento uno de ellos una herramienta artesanal en forma de “T”, con el cual habrían violentado la chapa de contacto del vehículo encontrado.

Situación que ameritó Iniciar la persecución a los sujetos, estos fueron alcanzados a la altura de la calle Trujillo cuadra uno – Punchana, por el Suboficial de 3ra PNP Erick Aliaga Paima, quien, al identificarse como efectivo policial, recibió por parte de los sujetos resistencia activa, haciéndole caer al pavimento y proporcionándole golpes de puño y patadas en diferentes partes del cuerpo, para luego continuar con su huida. Ante tal situación, solicitaron el apoyo a la Comisaria de Punchana, a fin de ubicar a dichos sujetos, siendo el caso que a la altura de la Av. La Marina – Puerto Vergara – Punchana, lograron ubicar el vehículo menor en el que huían los sujetos, en el que se encontraban dos de las cuatro personas mencionadas anteriormente, siendo intervenidos e identificados como Francisco Miguel Orbe Ramirez (33) y Dean Martin Alvarado Tello (26), los mismos que se encontraban a bordo del motocarro.

A los pocos minutos fueron intervenidas dos féminas, quienes acompañaban a los dos sujetos antes mencionados.

Durante la intervención policial, los moradores de Av. La Marina – Puerto Vergara – Punchana, cansados de la delincuencia, agredieron con golpes en diferentes partes del cuerpo a los sujetos intervenidos.

El vehículo hallado, el ve-

hículo intervenido y las personas intervenidas fueron conducidos a las instalaciones de la SECPIRV Iquitos, en donde se presume que los intervenidos serían los integrantes de la banda criminal “LOS WACHITURROS DEL NORTE” dedicados al hurto de vehículos; motivo por el cual fueron puestos a disposición del Área de Investigaciones en calidad de DETENIDOS por encontrarse inmersos en el presunto Delito Contra el Patrimonio – Hurto Agravado, presunto Delito Contra la Administración Pública – Violencia y Resistencia a la Autoridad, así como el presunto Delito Contra la Tranquilidad Pública – Banda Criminal; durante las diligencias se hizo presente el propietario del vehículo menor recuperado, reconociendo su vehículo menor trimoto de pasajeros de placa 3025-4L, el cual le había sido hurtado unas horas antes de la Av. La Marina S/N – Punchana. (C. Ampuero)