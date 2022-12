Dan cuenta sobre el servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones de Electro Oriente SA en las sedes de Loreto y Amazonas-Cajamarca.

Fecha de emisión del informe: 17/10/2022, Unidad orgánica que emite el informe: OCI – empresa regional de servicio público de electricidad del oriente s.a. Electro Oriente. Situaciones adversas:

-Agentes de seguridad vienen ejecutando el servicio sin contar con licencia para portar armas, situación que afectaría el cumplimiento de la finalidad pública, así como, posible perjuicio económico a la entidad por la no aplicación de otras penalidades al contratista.

Los hechos señalados, ponen en riesgo el cumplimiento de la finalidad pública del contrato, al estar ejecutándose el servicio con personal que no se encuentra habilitado ni capacitado para dicho fin, así como, posible perjuicio económico a la Entidad por la no aplicación de otras penalidades al contratista.