Fueron intervenidos en horas de la madrugada en calle Señor de los Milagros No. 337 en el distrito de San Juan Bautista

Ayer en horas de la tarde, los efectivos policiales de la mencionada unidad policial, lograron la intervención de Eddy Ghiovani Perea Angulo (41), Gonzalo García Gonzales (23), Jhon Erick Arévalo Chanchari (20), quienes serían los presuntos autores del delito contra el patrimonio – receptación agravada de equipos de cómputo.

La información policial señala que; en la hora indicada los efectivos policiales de las Unidades de Emergencia – Los Halcones, al tener información que unos sujetos desconocidos estarían transportando varios artefactos de dudosa procedencia, por lo que de inmediato se constituyeron hasta la calle Rosa Panduro con la finalidad de verificar la información proporcionada.

En el lugar, los efectivos policiales entrevistaron con los vecinos quienes manifestaron que tres sujetos en forma sospechosa se dirigían por la calle Amazonas llevando consigo lo que sería unos equipos de cómputo como impresoras y monitores; iniciando un operativo de búsqueda y posterior ubicación de dichas personas, asiendo ubicados en calle Señor de los Milagros en la misma puerta de ingreso del inmueble N° 337, uno de los sujetos al notar la presencia policial ingresó al lugar cerrando violentamente la puerta principal, logrando la intervención de dos personas quienes no tuvieron opción de fuga.

Preliminarmente, ambos sujetos dieron a conocer que efectivamente en el interior del inmueble habían ocultado dos impresoras y un monitor, siendo identificados como Gonzalo García Gonzales (23) y Jhon Erick Arévalo (20).

Fue que los agentes policiales conminaron al tercer sujeto, el mismo, que se encontraba en el interior del inmueble para que se entregue junto a los bienes descritos, el mismo, que en todo momento se negaba al requerimiento policial y que solicitaba tener una orden del fiscal para ingresar al inmueble.

Los agentes policiales procedieron legalmente haciendo uso de la fuerza al encontrarse en flagrancia delictiva, logrando ingresar y verificando que en el interior del inmueble en unas de las habitaciones se encontraba un monitor color negro de marca Samsung, una impresora multi-uso color negro, marca HP, y una impresora multi-uso color blanco con negro, marca HP, logrando la intervención de Eddy Ghiovani Perea Angulo (41).

Los sujetos junto a las especies recuperadas fueron trasladados hasta la Comisaria 9 octubre y fueron puestos a disposición en calidad de detenidos para continuar con las diligencias de acuerdo a ley; cuyas diligencias se desarrollan con participación del representante del Ministerio Público. (C. Ampuero)