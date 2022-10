Más de 469 mil personas visitaron Loreto hasta medio año



Más de 469 mil personas se movilizaron por el Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta, de la ciudad de Iquitos, durante el primer semestre del 2022, lo que representó un crecimiento del 50.9% frente a similar periodo de 2021, según el reporte trimestral de Desempeño Turístico en el Perú con resultados al segundo trimestre de 2022, elaborado por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

De esta manera, Iquitos fue el cuarto departamento del país con mayor movilización de pasajeros por aeropuertos entre enero y junio de este año, sin incluir Lima. No obstante, el resultado del periodo enero–junio demostró que aún no se alcanzan los niveles prepandemia, pues fue menor en 18.7% respecto a la cifra de movilizaciones del primer semestre del 2019.

“El crecimiento de pasajeros en el aeropuerto de Loreto (Iquitos) responde al levantamiento de casi todas las restricciones impuestas para frenar la pandemia COVID-19, como el distanciamiento social obligatorio. Ello derivó en el incremento de aforos y, consecuentemente, en mayores visitantes. Sin embargo, todavía estamos distantes de los niveles prepandemia. Por ello, es necesario redoblar esfuerzos en promoción turística”, afirmaron desde ComexPerú.

En el periodo en estudio, Loreto registró la visita de 49mil 520 turistas a sus atractivos turísticos, un 1,711.3% más que en el mismo lapso que el año anterior, aunque 52.8% por debajo del primer semestre del 2019. Debido a este comportamiento, la región se posicionó como el decimocuarto departamento con mayor afluencia a sus atractivos.

El lugar más visitado de Loreto fue el Complejo Turístico de Quistococha, con 39,647 visitas entre enero y junio del 2022. Este espacio turístico reabrió sus puertas a inicios de año, tras permanecer cerrado desde el comienzo de la pandemia.

De otro lado, Loreto fue el segundo departamento con mayor ejecución del gasto en la función de promoción del turismo en el primer semestre de 2022, al gastar S/ 1.8 millones por cada 100,000 habitantes, un 114.9% más que en similar periodo de 2021.

Mientras que, con relación a la ejecución del gasto en la función para la mejora de la competitividad de los destinos turísticos, entre enero y junio, Loreto fue el quinto departamento con menor ejecución, con S/ 48,931 por cada 100,000 habitantes. No obstante, dicha cifra significó un crecimiento interanual del 271.1%. (K. Rodriguez)