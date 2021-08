Aeródromo de Caballo Cocha todo un riesgo para los pasajeros

Existe la promesa del gobierno de mejorarlo, pero eso aún es muy lejano.



“¡Mira amigo qué lindo qué lindo llegamos a Caballo Cocha!”. Decía un pequeñito a su compañero de asiento de la avioneta con precio subsidiado “Saeta”. La inocencia del pequeño conmovía porque claro, él no tenía por qué saber que si la empresa aérea no contaba con un buen piloto para sortear el mal estado de la lona asfáltica, el motor de la aeronave podría estallar. Él estaba feliz de llegar a su provincia.

Sin embargo, el diario La Región, desde el aterrizaje pudo ver el mal estado de la vía que recibe a diario a muchas avionetas llevando y trayendo pasajeros de Iquitos. No cuenta con una capa asfáltica sólida, es una especie de lona o alfombra a la que cada cierto tiempo le echan asfalto encima. Esa lona está rota rota, sin que parezca interesar a nadie.

Y parece no interesar en estos instantes porque la mayoría está enterada que el gobierno central a través del ministerio de transportes y comunicaciones ya iniciará una licitación para el expediente técnico del mejoramiento del aérodromo. ¿Pero cuánto habrá que esperar? Demandará una inversión de 73.4 millones de soles.

“El Aeródromo de Caballococha tendrá una pista de aterrizaje de 1,800 metros de largo por 30 de ancho. Esto permitirá que la instalación aérea reciba aeronaves de 70 pasajeros. Las mejoras en la instalación aérea, ubicada en el distrito Ramón Castilla de la provincia Mariscal Ramón Castilla (Loreto) reforzarán la conectividad del noreste de la región con Iquitos y otras ciudades de la Amazonía peruana, así como con Colombia y Brasil. Además, el terminal de pasajeros tendrá 2,400 metros cuadrados; una nueva torre de control, que atenderá las operaciones de aterrizaje y despegue; un cuartel de servicio de extinción de incendios, entre otros ambientes. Todo ello permitirá que se atiendan dos vuelos en simultáneos” prometen.

La realidad hoy es diametralmente opuesta a la prometida. Un abandono peligroso y que cualquier día podría generar un accidente de consideraciones. Su caseta donde los pasajeros esperan muestra un abandono mayor, una informalidad grande.

SIN LUZ.

Los que no conocen de la problemática de Caballo Cocha, podrían pensar que el lugar está lleno de tiendas que venden motores de luz y los exhiben en las veredas. Error. No es así. Lo que pasa es que desde noviembre 2020 los cortes son continuos, pero mucho más en esta última semana que se producen a cada rato. Hay muchísimas quejas al respecto porque las personas ven como se malogran sus equipos y no tienen a quien reclamar. Electro Oriente, sabe de esta situación, pero hasta el momento envía una que otra pieza para arreglar lo que se va malogrando. Hay como 5 motores, de ellos 3 están malogrados. Incluso uno que ha sido alquilado, no duró ni un mes.

UN CASO COVID.

Visitando el centro de salud, se vio que ahora existe un solo caso covid. Una señora de 90 años que viene respirando a “cuenta gotas”. Su hija que llegó desde Puerto Narinho, Brasil, la atiende y dice que no sabe cómo se contagió. El oxigeno que consume es del enviado desde Iquitos en avioneta, porque acá hay dos plantas (una del vicariato y otra del gorel) ambas aún no están operativas. Más adelante un reporte completo. Vacunan a personas de 50 años con Sinofharm.

CONTRALORÍA EN CABALLO COCHA.

Todo viene quedando listo para la primera audiencia presencial de Contraloría de la República en Caballo Cocha. Al parecer tendrá gran acogida.

Y como en cualquier momento se va la luz, por ahora enviamos este pequeño avance desde esta provincia. (Luz Marina Herrera Lama).