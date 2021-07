Advierten peligros en el desarrollo de la campaña de vacunación indígena

“El inicio de la vacunación es una buena noticia, el detalle es que se hizo de una manera repentina y descoordinada”, señaló Gonzalo Marsá del Comando COVID indígena de Loreto.



Las autoridades de salud iniciaron la campaña de vacunación contra el COVID-19 para la población indígena en Loreto. Sin embargo, lejos de celebrar, líderes y lideresas de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) y el Comando COVID indígena, manifestaron su preocupación frente al desarrollo de este proceso.

El anuncio del inicio de la vacunación en comunidades nativas, a mediados de la semana pasada, tomó por sorpresa a dirigentes indígenas de Orpio, la organización que representa a 26 federaciones indígenas en la región. Pues, según indican, las autoridades de salud no intentaron coordinación alguna con ellos, pese a sus múltiples invocaciones.

La preocupación de la organización indígena es que ante esta falta de coordinación se dejen de lado puntos importantes que pueden poner en riesgo el éxito de la campaña de vacunación, como la sensibilización y difusión de información necesaria para que un mayor porcentaje de población indígena acepte la vacuna.

Esto, teniendo en cuenta que, según la encuesta que realizaron en abril de este año en 40 comunidades nativas de 9 pueblos indígenas de Loreto y Ucayali, el rechazo a la vacuna sobrepasaba el 66%. Es decir, dos de cada tres indígenas encuestados manifestaron no tener intención de vacunarse.

La razón principal: la ausencia de información oficial (29.7%). Con esta desinformación, las otras razones estaban vinculadas a los mitos que hay sobre la vacuna contra el COVID-19, como una posible muerte a causa de recibirla. Ello, podría dar como consecuencia que no se cumpla con la inmunización de 106 974 indígenas en Loreto, como ha anunciado el Ministerio de Salud (Minsa).

Teniendo en cuenta este escenario de desconfianza hacia la vacuna, Orpio a través del Comando COVID indígena -espacio que lidera- buscaron articular con la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto, el Ministerio de Cultura (Mincul), entre otros, a fin de trabajar en la sensibilización de las comunidades nativas para que, cuando iniciara el proceso de vacunación, no se toparan con el rechazo de la población.

Capacitación y sensibilización de líderes

De esta manera, la semana pasada, el Comando COVID indígena reunió a líderes y lideresas de varias federaciones y comunidades en Iquitos, a fin de brindarles información sobre la vacuna a través de un taller de capacitación.

Estos líderes fueron capacitados por las mismas autoridades de salud con el fin de que, luego de regresar a sus comunidades, puedan replicar lo aprendido y extender la cadena de sensibilización. Esta fue la fórmula que el comando encontró para hacer llegar información a la mayor cantidad de comunidades teniendo en cuenta las limitaciones de transporte.

“El objetivo final es lograr que ningún hermano Indígena quede sin vacunarse y evitar más muertes”, explicó Jorge Pérez sobre estas capacitaciones organizadas por el Comando COVID indígena, con el apoyo de la Gerencia Regional de Asuntos Indígenas, Ministerio de Cultura, Unicef, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el Instituto del Bien Común (IBC) y otros aliados.

Coordinaciones interrumpidas

Luego de esto, de pronto las coordinaciones se hicieron a un lado, afirma Gonzalo Marsá, miembro del Comando COVID indígena de Loreto, quien además manifiesta que, aunque “el inicio de la vacunación es una buena noticia, el detalle es que se hizo de manera repentina y descoordinada”.

Asimismo, Gonzalo Marsá, explicó que como comando seguirán apuntando a ser un espacio de diálogo y coordinación con las autoridades. Y, continuarán enfocados en revertir la situación de desinformación.

“El comando tiene como funciones orientar, acompañar y apoyar. Ahora mismo nos estamos enfocando a informar a las comunidades. Dentro de lo que tenemos en agenda es acompañar al Mincul en su programa de sensibilización. Además, estamos negociando con Diresa para que incorpore los enlaces indígenas, que son una figura que consiste en incorporar a un miembro de la comunidad indígena en las brigadas de salud fluviales”, adelantó.

Exigen conocer plan y estrategia

Por su parte, Orpio hizo pública su solicitud al Gobierno Regional de Loreto (Gorel) de que se les comparta el plan, cronograma y estrategia oficial de la campaña de vacunación ya en curso. De no ser así, advierten que interpondrán una denuncia por “ocultamiento de información pública ante la OIT por vulneración del derecho básico de las comunidades nativas”.