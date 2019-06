Adultos mayores con saberes productivos participarán de la fiesta internacional de San Juan Bautista

Participarán diferentes colegios de Iquitos como el CNI, José Olaya Balandra y San Martín de Porres.

Las tradiciones enriquecen la cultura de un país, y eso lo saben muy bien los adultos mayores del distrito de San Juan Bautista, quienes también se alistan a desarrollar la fiesta como se debe, abriendo los brazos a toda la población no solo de Loreto, sino a turistas de todas partes del mundo que se animen a explorar el encanto de su distrito. La Fiesta Patronal de San Juan contará con la participación de los adultos mayores del distrito de San Juan Bautista, liderado por el Econ. Martín Arévalo Pinedo a través del Centro Integral del Adulto Mayor y su intervención de Saberes Productivos.

La población conocerá un programa a fin de dar a conocer los saberes que traen los adultos mayores, que van desde saberes ancestrales en gastronomía, personajes míticos, bailes y sus significados de las diversas formas de expresión cultural, gracias al apoyo decidido del alcalde de la comuna, quien preside la celebración. La actividad se iniciará el sábado 15 de junio a las 6:00 am. con un gran pasacalle con el tema “No al abuso y maltrato en la vejez”; del 17 al 24 de junio a las 10:00 am. en el marco de la programación de la Fiesta Patronal, se tendrá la hora del adulto mayor en el local del sanjuanero, donde las comunidades de Santa Clara y Santo Tomás realizarán exposiciones sobre su cultura lingüística, gastronómica, mitos, bailes, cuentos en kukama kukamiria; se desarrollarán las transmisiones intergeneracionales; es decir, se transmitirán estos conocimientos a los alumnos de la Institución Educativa 60024 nivel primario y a los alumnos del primero de secundaria del CNI. El día 21 de julio se realizará el lanzamiento oficial de las transmisiones intergeneracionales en la Institución educativa José Olaya Balandra, con la participación del alcalde, la directora de la Institución Educativa Lic. Josefa Torres, la comunidad educativa, los adultos mayores sabios y el CIAM de San Juan Bautista, quienes son los encargados de desarrollar y promover estos espacios de bienestar e inclusión del adulto mayor, no solo de los usuarios del Programa Nacional Pensión 65, sino de todos aquellos quienes quieran participar de manera voluntaria. (MDSJB)