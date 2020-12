Adolescente se encuentra desaparecida desde hace 5 días

Madre manifestó que su hija fue captada a través del Facebook

La madre se encuentra completamente preocupada y desesperada. soy hija de 16 años de edad no está en calidad de desaparecida desde el pasado jueves 17 de diciembre cuando salió de su domicilio ubicado en la calle las Orquídeas con avenida José Abelardo Quiñones a las 8:45 de la mañana, en el distrito de San Juan Bautista.

Saludo contó la madre de familia, Dayanna Shayel Chiri Rios de 16 años de edad, días antes estaba con su equipo celular toda la noche y parte de la madrugada. Se encerraba en su dormitorio y se desvelaba chateando con una persona, que aparentemente habría conocido a través del Facebook.

La madre le regañó y le quitó el equipo móvil. El día miércoles 15 la menor se encontraba rara, estaba temerosa, había perdido el apetito y estaba como que algo le pasaba.

Fue entonces que el día jueves último, la menor salió a comprar y no regresó a su domicilio y última vez fue vista entre las calles Orquídeas y Quiñonez (por el local comunal de San Juan)

hasta el momento su progenitora le ha buscado en los hospitales, la casa de sus amigas, de sus familiares, en la morgue y todo con resultado negativo.



La denuncia por desaparición fecha en la comisaría 9 de octubre en la oficina de trata de personas. A esta última dependencia policial, la madre de familia llevo como prueba un chat de Messenger en dónde su hija habría sostenido una relación al parecer como una persona usando una cuenta falsa. “Lo único que le pido a mi hija si es que está leyendo esta nota, por favor regrese a la casa, no lo voy a castigar, si se fue con un chico no me importa, si está embarazada, tampoco me importa, lo único que quiero es que me responda y que esté viva nada más. A la persona que la tenga por favor devuélvemela”, refirió la mamá.

Para cualquier información sobre su paradero comunicarse al número 928703084 , la familia estará eternamente agradecida. (C. Ampuero)