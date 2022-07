Progenitora le busca incesantemente y hasta la fecha no regresa a su casa



Con lágrimas en los ojos una madre pidió a su hija que regrese a su casa, ya que se encuentra en calidad de desaparecida desde el último sábado en horas de la noche.

La progenitora manifestó que no sabe nada de su hija desde que salió junto con su hermano hasta un cine ubicado en la Calle Castilla con Ricardo Palma en Iquitos.

“Ese día me pidió permiso para que vaya al cine juntamente con su hermano. Después de un rato le veo a mi hijo llegando solo a mi casa. Le pregunté qué había pasado y me contó que mientras hacía cola para comprar las entradas, su hermana ya no estaba en la fila, le buscó por todos lados y como no la encontró, regreso a mi domicilio”, contó la progenitora.

El hecho fue denunciado en la oficina de trata de personas de la Policía Nacional del Perú, los mismos, que emitieron una alerta para la búsqueda de la menor.

“Hijita te pido que regreses a la casa. No te voy a hacer nada. Tú sabes que siempre te he corregido para tu bien. Necesito que vuelvas por favor”, dijo madre a su hija.

Las personas que hayan visto a la adolescente por favor dar aviso a la comisaría más cercana de su jurisdicción. (C. Ampuero)