Galeno no habría autorizado que sea evacuado desde Requena



Padre e hijo tuvieron que llegar a Iquitos de manera particular para que sean atendidos en el Hospital Regional de Loreto, porque el hijo del progenitor presentaba una enfermedad terminal en la cabeza.

Walter Acuy, padre del adolescente aseguró, que los médicos del centro de salud de Requena, no le dieron autorización para que sea evacuado por medio del SIS, al no tener un diagnóstico complicado donde solo indicaba; que su enfermedad no era de gravedad, ya que solo presentaba fuertes dolores de cabeza.

La familia es de condición humilde, al ver que la salud del adolescente se deterioraba y comenzaba a perder la visión, por sus propios medios y con ayuda de sus vecinos, decidieron evacuarlo particularmente a Iquitos. Al llegar a emergencia del hospital regional de Loreto, por el semblante y la presión baja que presentaba, los médicos le internaron rápidamente y tras varios exámenes clínicos, detectaron que tenía dos tumores en el cerebro, cáncer en última etapa.

Desde el último sábado que estuvo internado, hoy su cuerpo no resistió, falleciendo en el área de emergencia. Ahora no saben cómo trasladar el cuerpo inerte, hacia su tierra natal Requena. Cualquier ayuda que la gente de buen corazón quiera hacer por este humilde padre, se pueden acercar a emergencia del hospital regional de Loreto.

