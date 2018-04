Un acto que debería investigarse a fondo puesto que la acción negativa sería reiterativa en otros establecimientos.

Responsables colocaron letra ininteligible para no ser descubiertos.

Sin embargo, con una pronta y breve investigación, se podría descubrir a los responsables del cobro indebido (16 soles) a la docente quien llevó al menor (4 años) de emergencia por un accidente no muy grave. Encima que cobraron, le dijeron que el SIS no atendía en determinadas horas, cuando todo el país sabe que eso no es cierto. Que el SIS cubre a un asegurado durante las 24 horas del día y durante los 365 días del año.

El hecho se registró en el Puesto de Salud del poblado de “Cahuide” (carretera Iquitos/Nauta). El niño Erick Gabriel Bereca Laurente, con DNI 78545488, fue llevado hasta ahí por una maestra a las 10 y 30 am. siendo atendido por la doctora Stefanny (en el sello colocado sus apellidos no son claros,por lo menos en la receta alcanzada).

Según la versión de la docente, ella vio que la doctora llenaba el formulario del SIS. A las 10 y 30 de la mañana le dijeron que ya era muy tarde para que le atiendan como SIS.

El menor aparece inscrito en el SIS con el número 2-7854545488 subsidiado al SIS gratuito desde el 6 de noviembre de 2014 en el Establecimiento de salud Cahuide -160101A337PS I-2 -San Juan. Apareciendo con un seguro totalmente activo.

Es momento que el SIS debe tener inspectores en esta región, que abra una investigación en ese establecimiento, ya que según comentan los afectados, hace tiempo que vienen siguiendo esas malas prácticas algunos responsables de caja. “Todos sabemos que les cobran a los que van y emiten esa supuesta boleta que no es más que un papel ya que no tiene nada de número para su identificación”, expresaron.