Va por el trono de la Copa Perú



AD Comerciantes FC quien goleó 4-1 a Atlético Bruces de Nuevo Chimbote-Ancash en el estadio Ivan Elías Moreno de Villa el Salvador se aferró al liderato junto a Deportivo Garcilazo por la fecha 2 de la finalísima de la Copa Perú. Los comerciantes marcaron distancia con su rival desde el primer minuto, ya que antes de los diez llego el primer gol por intermedio de Edu Salas ante un buen tiro libre ejecutado por Bertín Pinedo que rebotó y fue Edu Salas que le mando a dormir al balón hasta el fondo de las mallas. Las insistencias comenzaron a funcionar para los dirigidos por Marcial Salazar Orbe, porque con fútbol desde el medio sector más con los extremos hicieron un fútbol practico fue fundamental para aumentar el marcador por obra de Gino Cenepo que marcó el segundo tanto a los 28´y Junior Zambrano cerrar el 3-0 a los 39 ante una buena asistencia de Gino Cenepo, con esto ir al descanso.

En la segunda mitad las cosas variaron ya que el rival comenzó a encimar ahí fue que el arquero Andrei Vasquez tuvo un buen ojo para salvar su valla de varias caídas, Marcial Salazar Orbe hizo algunas variantes, Gino Cenepo dejo su puesto por lesión y entró Jhojan Domínguez, asimismo, Marcelo “chiroque” Vásquez por Jarry Montalván y Chapao por Bertín Pinedo esto no mejoró, pero se ingeniaron para mantener el equilibrio con contragolpes y fue en ese ir y venir captó la jugada Saúl Reyes quien desequilibró a sus defensores y colocó el balón a un costado del portero Gonzales quien no pudo retenerlo y se fue a morir hasta el fondo de las mallas cerrando este episodio, pero antes vino el gol del descuento que no perjudicó en nada el resultado porque término ganando el equipo de Comerciantes, llevándose los tres puntos que le pone en el umbral del trono de la Copa Perú. El domingo 4 de diciembre a las 3.00 pm. se enfrentará a la Bocana por la fecha final de la Copa Perú. (César Cardama V.)