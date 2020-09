Acusan a dirigente de haberse apoderado de 7,000 soles

Vecinos exigen devolución de dinero, contrario tomarán medidas radicales



Se sintieron estafados. Un grupo de vecinos del asentamiento humano “Nuevo Loreto”, en el sector de Cabo López, en el distrito de Belén, denunciaron al exdirigente Ricardo Celis Yahuarcani Ahuanari de haberse apoderado de la suma de 7,000 soles, de pagos de constancia de posesión, constancia de morador, ingreso para vivir en el asentamiento humano, plan eléctrico y garantía; y plano perimétrico.

Los pobladores manifestaron que desde hace dos meses no saben nada de Ricardo Celis, que le llaman constantemente su teléfono y no contesta.

Desde un principio, el exdirigente habría pedido dinero a los pobladores, para que según él, realice una serie de diligencias. Lo único que ha sido posible con el pago, fue obtener las licencias de posesión y morador.

Este asentamiento humano hasta el momento no cuenta con fluido eléctrico, tampoco con agua potable, es decir, no cuentan con ningún tipo de servicio básico.

Lo que piden los 70 pobladores de este sector, es que el exdirigente se acerque al lugar y devuelva el dinero que pidió a cada uno de los vecinos.

Los vecinos amenazaron con tomar el terreno que él tiene, para cobrarse todo lo que se llevó. (C. Ampuero)