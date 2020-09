Acusan a dirigente de cobrar 300 soles para mantener sus puestos de ventas

En el mercado itinerante de la Villa Olímpica



Indignados y molestos. Un grupo de vendedoras que se encuentra en el interior del mercado itinerante de la Villa Olímpica, ubicada por inmediaciones de la carretera Iquitos-Nauta, en el distrito de San Juan Bautista, se mostraron preocupados y a la vez molestos, por qué un dirigente les estaría cobrando la suma de 300 soles para que no sean desalojados de dicho lugar.

“No es posible que un dirigente venga nuestros puestos de venta y nos quiera cobrar esa cantidad, la gente no está viniendo a la Villa olímpica, la venta es muy baja. Ahora vienen con el cuento de que si no pagamos nos sacan de este lugar. por eso estamos haciendo esta denuncia pública. Queremos la intervención del alcalde Martín Arévalo, que sea él quien solucione este problema. Nosotros no vamos a pagar absolutamente nada y vamos a mantenernos en este lugar, a pesar que hay otros vendedores afuera de la Villa olímpica que perjudican la venta de los que estamos dentro”, precisó una vendedora.

Entre tanto otro grupo de vendedores del mismo lugar, manifestaron que no es cierto que algún día gente les esté cobrando dinero para mantenerse en dicho mercado itinerante. Que todo lo que están diciendo no se ajusta a la verdad.

“Una total mentira es todo lo que están diciendo, ningún dirigente está cobrando $300 para mantenernos en la Villa olímpica, lo que sí estamos pagando son los arbitrios de 2 soles de 3 soles, eso sirve para el mantenimiento del lugar en donde nos encontramos. Para tener los servicios básicos. Eso es la verdad, así que no se dejen sorprender por vendedores que no tienen nada que ver con este mercado itinerante”, sostuvo otro vendedor.

Sin lugar a dudas este problema debe ser solucionado lo más pronto posible, antes que ocurra alguna especie de enfrentamientos entre pensadores de la Villa olímpica.

(C. Ampuero)