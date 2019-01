Del interior de una vivienda

Trató de huir, pero fue reducido por los agentes del orden. Un sujeto quien no quiso identificarse pero que es conocido en su vecindario como alias “llavero”, fue capturado por las fuerzas del orden luego de ser acusado por Patricia Grández Vargas (49), de haberle sustraído un celular marca Samsung J7, valorizado en cerca de mil soles.

Este hecho de presunto delito contra el patrimonio-hurto agravado se registró en una vivienda ubicada en la calle 5 de Julio, Mz “D”-Lote 04, del Asentamiento Humano “Nuestra Señora de la Salud”, en Punchana.

La víctima sindicó a su vecino de ser el presunto autor del robo de su equipo celular y que no sería la primera vez que estaría inmerso en estos actos ilícitos, ya que por todo el barrio saben que se dedicaría al hurto y al consumo de drogas.

Tras la denuncia verbal, alias “llavero” fue llevado a la dependencia policial, donde la agraviada hizo la denuncia respectiva y exigió que todo el peso de la ley caiga sobre el mal vecino.

(C. Ampuero)