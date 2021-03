Acusado de actos contra el pudor en menores.

Se postergó juicio oral contra fiscal de prevención del delito Raúl Humala

Presentó certificado médico post covid, de lo contrario lo declaraban reo contumaz.

Juicio oral iniciaría el próximo 26 de mayo 2021.

Familiares exigen justicia para la menor de iniciales E.A.L.D.



El caso fue muy sonado hace poco tiempo en Iquitos, pero más sonado fue que algunos fiscales en un presunto mal concebido “espíritu de cuerpo”, no actuaron con la severidad esperada frente a la denuncia lo que incluso permitió que el fiscal de prevención del delito Raúl Humala Trigoso, continuara en funciones.

El juicio oral se habría iniciado el año pasado, pero por pandemia fue interrumpido. Sin embargo, el tiempo pasó y el inicio del mismo se reprogramó para el 11 de marzo 2021 a las 8 de la mañana. La investigación con expediente: 01544-2017-82-1903-JR-PE-02 está a cargo del 2do. Juzgado Unipersonal que despacha la jueza Daza Aguilar Yanet Rocío.

La 4ta. Fiscalía provincial penal corporativa de Maynas, a cargo del fiscal Ulises García Rivasplata, es quien sustenta la denuncia y los familiares, así como buena parte de la sociedad, exigen que no sea blando por tratarse de un colega porque sobre todo está reparar el daño que le habría causado a la menor de edad.

“Dado cuenta en la fecha con los actuados del presente proceso, y atendiendo a la razón de la Especialista Judicial de causas que antecede, verificado que el término legal de plazos para las continuaciones del juzgamiento oral ha transcurrido en exceso, no habiéndose cumplido con la lectura de la sentencia dentro de los ocho días de haberse

emitido el adelanto de fallo en la presente causa, se aprecia que el principio de continuidad del juzgamiento ha sido quebrado, razón por la cual, de conformidad con

lo establecido en el numeral 2 del artículo 396° del código procesal penal, concordante con el inciso 3 del artículo 360º parte in fine del mismo cuerpo legal; se declara la interrupción del juicio oral, dejándose sin efecto el juicio.

Sin perjuicio de ello, se deberá fijar nueva fecha y hora para la instalación del juzgamiento, bajo los parámetros establecidos en la Resolución Administrativa Nº 00173-2020-CE-PJ. En consecuencia, SE ORDENA:

I) CÍTESE A AUDIENCIA DE JUICIO ORAL que se llevará a cabo bajo la modalidad de AUDIENCIA VIRTUAL – CON USO DE APLICATIVO GOOGLE MEET, según los siguientes términos:

Fecha: 11 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (11.03.2021)

Hora: OCHO DE LA MAÑANA (08:00am)” publicó la Corte Superior de Justicia de Loreto.

JUICIO SE POSTERGÓ.

Mas la expectativa por el inicio del juicio oral se desinfló ya que el fiscal Humala Trigoso, presentó un certificado médico post covid. Por lo tanto, no podía estar en el inicio del juicio oral, sustentando su ausencia, de lo contrario sería declarado reo contumaz.

Según se pudo conocer, el juzgado mencionado ha reprogramado el juicio oral para el próximo 26 de mayo. Se espera que todos los involucrados ya estén bien de salud para que puedan defenderse ante la Ley.