En apenas dos semanas de gestión.

Por sustracción de S/. 200,000 soles que involucra a recién designados funcionarios que “pretenden devolver dicho dinero”, dijo alcalde Lorenzo Chimboras.

“Pero el delito ya se consumó”, señala burgomaestre.

“Por convenir a mi derecho y en salvaguarda de los intereses de la Municipalidad Distrital de Trompeteros”, el actual alcalde de dicha casa edil Lorenzo Chimboras Cariajano, se expresó así en el documento que presentó ante el fiscal penal de Turno Especializado en Delitos Anticorrupción de Maynas, interponiendo una denuncia penal.

De acuerdo al petitorio, la denuncia penal es contra la persona de Christian Jaker Valiente Ferreira, en su condición de gerente de Administración y Finanzas; contra Miguel Pinedo Ramírez, en su condición de gerente de Planificación y Presupuesto; contra Germán Nicolás Rivero Rengifo, en su condición de coordinador de SIAF de la mencionada municipalidad. También Chimboras Cariajano, incluye en su denuncia a Edgar Contreras Flores, en su condición de jefe de Unidad de Contabilidad.

La denuncia que presentó la actual autoridad es por el delito contra la Administración Pública-Peculado y organización criminal-banda criminal, ilícitos penales previstos y sancionados por el Art. 387º, 317º, 317-B del Código Penal vigente en agravio de la Municipalidad Distrital de Trompeteros, y contra los que resulten responsables.

En los fundamentos de hecho se menciona que se da la concertación para la realización de la sustracción del dinero. “En mi condición de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Trompeteros periodo 2019-2022, he tenido que buscar gente con experiencia en la Administración Pública”, y describe a las personas que contrató y que se mencionan líneas arriba.

“Con las designaciones efectuadas en los distintos cargos; todos ellos se juntaron y manipularon el sistema SIAF, todo el proceso contable y las certificaciones presupuestales para sustraer la suma de S/. 200,000 soles de las arcas de la Municipalidad Distrital de Trompeteros; para tratar de justificar posteriormente con falsas acciones administrativas; dinero que sustrajeron vía Código de Cuenta Interbancaria (CCI) a favor de un tercero; y al ser descubiertos actualmente pretenden devolver dicho dinero; pero el delito ya se consumó y esta actitud no me permite confiar en estos profesionales como funcionarios”.

Menciona como cabezas de esta acción delictiva al gerente de Administración, al planificador, al coordinador del SIAF y al contador, “por lo que cuadra en el delito de Peculado realizado por Banda Criminal. “Dicho dinero lo sustrajeron sin conocimiento ni autorización del suscrito como alcalde de la municipalidad”…“por lo que acudo a su Despacho, con la finalidad de poner en su conocimiento la notitia criminis, para que usted en su condición de titular de la acción penal, investigue y determine la responsabilidad penal de los denunciados”.

El alcalde de la Municipalidad de Trompeteros, Lorenzo Chimboras, presenta como medios probatorios: Hojas de pantallazos de verificación de gastos. Se obtenga el movimiento económico de la municipalidad del 01 de enero a la fecha de interposición de la denuncia. Se recabe la documentación sustentatoria de los gastos por egresos de la Municipalidad. Se recabe la documentación del SIAF sobre los saldos del año 2018.