- Son 20 años de investigación y lucha contra el VIH

En el marco del Día Mundial de lucha contra el VIH SIDA, la Asociación Civil Selva Amazónica ha relanzado por segundo año consecutivo la campaña “Yo no me olvido”, lema que ha sido recogido por instituciones públicas y privadas y que tiene por objeto concientizar a la población sobre esta enfermedad que lleva 40 años de arraigo en el mundo y que ha cobrado millones de víctimas.

Por ello, el día de hoy el equipo de reclutamiento y retención de Educación Comunitaria ha intervenido en la segunda cuadra del jirón Próspero, donde han pintado lazos rojos en el asfalto para que los transeúntes vean y reflexionen sobre esta fecha. Si bien es cierto que la pandemia de la COVID 19 ha orientado nuestros esfuerzos hacia esa lucha, no debemos olvidar que también existe el VIH.

Justamente, durante el período de confinamiento se han incrementado los casos de VIH y muchos continúan sin diagnósticos y por ende sin tratamiento TARV en riesgo a ingresar en fase SIDA. En este contexto, continuamos como la tercera región en el país con mayor incidencia de VIH.

En la Asociación Civil Selva Amazónica llevamos 20 años desarrollando investigación para la salud en enfermedades infectocontagiosas y enfermedades de transmisión sexual con énfasis en VIH. Los objetivos son hallar la vacuna contra el VIH, educar en campañas de prevención, diagnosticar la enfermedad en laboratorios de última generación, promover tratamientos antirretrovirales, mejorar la calidad de vida de las personas.

Para el Dr. Martín Casapía, Investigador Principal de la Asociación Civil Selva Amazónica, los resultados de las acciones se dan en la medida que trabajamos con excelencia y de manera organizada en equipo. Es aquí que los médicos, enfermeras, personal de laboratorio, data, Educación Comunitaria y Administración son piezas de un engranaje que está en movimiento 24/7 por 365 días desde hace 20 años.

La Asociación Civil Selva Amazónica forma parte de la Red Mundial de Ensayos Clínicos de Vacunas contra el VIH (HVTN, por sus siglas en inglés), perteneciente al Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos de Norte América (NIH). Además, ha sido la única sede del interior del país donde se ha desarrollado el estudio ENSEMBLE para hallar la vacuna contra la COVID 19 y forma parte de la COREMUSA Loreto que es la única activa en regiones.