Este proceso se concretará a través de un convenio entre el Minedu y las universidades nacionales.



En convenio con universidades públicas, el Ministerio de Educación (Minedu) iniciará el proceso de acreditación de los maestros de lenguas originarias que no cuentan con certificación y reportaron problemas para acceder a un contrato o nombramiento docente.

El beneficio alcanzará a los docentes del ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y los residentes en la provincia cusqueña de La Convención, informó el ministro de Educación, Rosendo Serna, durante la mesa técnica de desarrollo integral de dicha jurisdicción, desarrollada en el Cusco, con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

“La reunión con líderes y dirigentes nos permitió dialogar y firmar cinco acuerdos principales, entre ellos destaca la certificación de los docentes de lenguas originarias y este proceso se concretará a través de un convenio entre el Minedu y las universidades nacionales, como la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba”, refirió.

El titular del Minedu precisó que un gran número de docentes no cuentan con certificación en lenguas originarias porque no existen cursos específicos en las instituciones de educación superior, por lo que el proceso de capacitación permitirá fortalecer sus capacidades lingüísticas en dichas lenguas para posteriormente ser evaluados.

Entre otros acuerdos, el ministro Serna mencionó la implementación de la Prueba Única Nacional del proceso de nombramiento en Quillabamba, a fin de ofrecer facilidades a los docentes que no se pueden desplazar hasta la ciudad del Cusco, y la asistencia técnica del Minedu en la elaboración de expedientes para la creación de nuevas carreras en las universidades de la región.