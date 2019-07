UCP organizó charla taller:

El acoso sexual es un problema social que se suscita en diversas instituciones privadas y públicas, así como en centros educativos, la Universidad Científica del Perú-UCP, a través de los estudiantes del décimo ciclo de las carreras profesionales de Ciencias de la Comunicación, y Derecho y Ciencias Políticas, del curso de Tesis II, desarrollaron con éxito la charla taller: “Acoso Sexual en las Universidades”.

La exposición de este evento académico se realizó en el auditorio II de la UCP y forma parte de los proyectos de Extensión Universitaria que se desarrolla en cada ciclo, el mismo que estuvo bajo la responsabilidad del Dr. Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, aportando su experiencia en el tema específico como ex magistrado de la Corte Superior de Justicia de Loreto y actualmente como presidente de la Sala de Liquidaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto.

Cabe mencionar que el tema principal de la charla taller se decidió por unanimidad entre los 18 integrantes del curso en mención. “En esta ocasión, decidimos tratar un tema de interés actual como la defensa de los estudiantes de nivel superior ante un tipo de agresión, hostigamiento, acoso y chantaje sexual y para ello, nuestra universidad cuenta con el Área de Defensoría Universitaria, encargada de velar por nuestra defensa como parte de ella, de acuerdo al reglamento de prevención”, expresó Claudeth Cadillo, docente del curso de Tesis II.

Asimismo, la UCP como institución en contra de estas malas prácticas, resalta importancia de estas medidas, ya que representan un avance en la lucha y prevención de la violencia contra la mujer, respondiendo a la asistencia técnica brindada por el Ministerio de Educación – MINEDU, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP, en la implementación de “Lineamientos para la elaboración de normativa interna de prevención y sanción del hostigamiento sexual en la comunidad universitaria”, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 380-2018-MINEDU.

“El mensaje que deseamos transmitir es claro, no importa el lugar en donde te encuentres, no importa si eres hombre o mujer, no importa tu edad, nadie debe ser víctima de acoso bajo ninguna circunstancia, es fundamental no quedarse callado ante este hecho y denunciarlo inmediatamente ante las autoridades competentes, tanto interna como externamente, debemos aprender a no sobrepasar la confianza que le das sin importar su posición dentro de la casa de estudios a la que perteneces”, puntualizó Silvia Vela, estudiante del décimo ciclo de la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación.