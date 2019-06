Aclarando especulaciones

Es necesario y en ciertos casos hasta resulta urgente que las entidades que sean mencionadas en mensajes que no corresponden a la verdad, cumplan con su función en lo que se refiere a aclarar lo que estaría difundiéndose de forma tendenciosa porque hasta podría generar conflictos sociales.

Es que existe tanto irresponsable que actualmente tienen la facilidad de esconderse en cuentas falsas en las redes sociales, que es por donde circula mucha información engañosa y sobre esa base se generan comentarios y hasta actitudes de rechazo hacia entidades o grupos humanos.

Es el caso de la falsa noticia sobre el otorgamiento de facilidades para el registro de grados y títulos a ciudadanos venezolanos, que ha desmentido la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Esa figura no existe ha aclarado y desechado las especulaciones.

En tal sentido a través de un comunicado, el organismo público aclaró que ha venido implementando mejoras al proceso de reconocimiento de grados y títulos procedentes del extranjero. Algo que se ha traducido en la paulatina reducción del costo del trámite.

La Sunedu señaló que otra medida en el mismo sentido fue prescindir de la Apostilla de la Haya en el año 2016. Esto siempre que sea posible verificar la autenticidad del diploma por otros medios, como búsquedas en bases de datos especializadas o consultas directas a las universidades.

“No ha implementado ningún procedimiento excepcional para agilizar el registro de los diplomas emitidos en Venezuela ni en ningún otro país”, resaltó la Sunedu en el comunicado.

El organismo público precisó que hasta el momento se ha declarado improcedentes 33 solicitudes de registro de grados y títulos de ciudadanos venezolanos. Estas improcedencias se deben a que se detectaron irregularidadades en las apostillas o que la Sunedu no pudo verificar por otros medios los estudios realizados.

La Sunedu reiteró su compromiso para seguir optimizando trámites y servicios para beneficio de toda la comunidad.

“Advertimos a la ciudadanía que no se deje sorprender por cualquier comunicación tendenciosa o abiertamente falsa en relación con este tema”.

Y por esta falsedad se han estado generando comentarios de rechazo hacia ciudadanos venezolanos, que se entiende que como cualquier extranjero en nuestro país realiza sus trámites en el marco de lo que la legislación les confiere.

Algo similar se aplica en casi todos los países del mundo con los extranjeros, que tienen que acatar las normativas de la nación que los acogió.