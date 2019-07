Achuares toman base de Dorissa para exigir remediación e indemnización por derrames de Frontera Energy

Reclaman también la indemnización por los daños que hasta ahora ocasiona la contaminación ambiental

Comunidad achuar de Nueva Jerusalén ha tomado la base de Dorissa en protesta por los incumplimientos de la empresa Frontera Energy de realizar una remediación adecuada de los derrames del km 34 y km 11 del ducto interno del Lote 192.

Comuneros y comuneras reclaman también la indemnización por los daños que hasta ahora ocasionan la contaminación ambiental a la que las comunidades Nueva Jerusalén y Nueva Nazareth están expuestas.

El Apu Julio Maynas, jefe de la comunidad Jerusalén, informa que la movilización no cesará hasta que Frontera Energy cumpla con su responsabilidad ambiental y social. Exigen la readecuación de los ductos internos del lote: “Siempre hemos dicho a la empresa que cambie esos ductos, que deje de operar porque esos ductos nos van a causar la muerte. No ha querido cambiar y ahora tenemos derrame tras derrame”, expresó Julio Maynas

En efecto, en solo 4 años de operaciones de la empresa, OEFA ha registrado 71 emergencias ambientales dentro del Lote 192, ocasionadas en su mayoría por el mal estado de la infraestructura (pozos y ductos internos) que no reciben mantenimiento ni son readecuados.

A su vez, la comunidad y su federación, FECONACOR, perteneciente a la plataforma PUINAMUDT (4 cuencas), ha aclarado que esta medida de lucha NO TIENE RELACIÓN con la paralización convocada por una plataforma con sede en Iquitos que dice representar a los pueblos de Loreto. De hecho, la base de Dorissa se encuentra tomada desde el 1º de julio, días antes de la anunciada paralización del viernes 5 de julio. (C. Ampuero)