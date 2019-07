Achuares del Pastaza: “No al despojo territorial”

Llegaron a Iquitos para sostener una reunión con el gobierno regional.

Único pueblo originario con personalidad jurídica, ahora se ve amenazado por la explotación petrolera.

El pueblo Achuar del Pastaza habita de manera ancestral un territorio de aproximadamente 802 mil hectáreas, entre varias cuencas de los distritos de Andoas, Pastaza y Morona, Datem del Marañón. Está representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), conformado por tres organizaciones que agrupa a 45 comunidades.

Desde ayer se encuentra en Iquitos el presidente de Fenap Nelton Yankur Antich, junto a su vicepresidente y asesores legales, para sostener una reunión en el gobierno regional respecto a la controversia existente entre comunidades vecinas y hermanas.

Esto por el interés petrolero de la empresa Geopark, que incluso ha solventado las gestiones de las comunidades ubicadas por los Lotes donde han pretendido extraer petróleo, sin antes presentar un adecuado estudio de Impacto Ambiental, que involucre la consulta previa.

Solicitarán que se anule el pedido de ampliación que les están haciendo para las comunidades de “Catira y Brasilia”. “Así como la anulación de los Lotes 64,166 y 196, que el estado ha concesionado, brindando derechos a terceros sin consulta o participación, ni consentimiento previo, libre e informado”, dicen.

“Desde el 25 de junio el pueblo Achuar del Pastaza cuenta con la Resolución Ejecutiva 253-2018 del gobierno regional en donde se les reconoce su personalidad jurídica. Faltando la titulación del territorio que ya han solicitado y han cumplido con todos los requisitos. Existe un informe favorable de la Gerencia de Asuntos Indígenas, en el que indica que ellos han cumplido con todo.

¿Cuál es el problema ahora? Que dentro del territorio Achuar del Pastaza se encuentran los pozos petroleros 2X y 3X, así como el Lote 64 y 75, donde asume acciones la empresa GeoPark. Presentó su estudio de impacto ambiental ante el servicio de certificación nacional. Entonces el pueblo Achuar con justa razón reclamó porque nunca se les consultó nada. Ni por el Lotes, ni por el estudio de impacto ambiental. Lo hicieron como si ellos no existieran.

El 27 de junio 2019 el jefe de GeoPark, les dijo a los Achuar que ya había retirado el estudio de impacto ambiental. Mientras que ese mismo 27 de junio acá en el gobierno regional, le dijeron al pueblo Achuar del Pastaza, que NO valía su OPOSICIÓN a la ampliación que habían solicitado las comunidades vecinas.

El expediente de solicitud de ampliación territorial para las comunidades de Brasilia y Catira, está pagado por GeoPark, acá están los recibos y todas las pruebas. Mientras que los comuneros de ahí, dicen que lo han hecho con su propio esfuerzo. No es así, detrás está Geopark. Piden que Brasilia y Catira se titulen como parte del territorio de todo Putunza, donde están los pozos.

Ahora Geopark pretende hablar con los supuestos dueños ya que viene acelerando el expediente de titulación donde los beneficiarios serían Catira y Brasilia, que forman parte de otra federación. Eso no lo permitirá el pueblo Achuar”, expresó la Dra. Raquel Irigoyen Fajardo, defensa legal de la federación, quien pertenece al Instituto Internacional de Derecho y Sociedad.

Mientras que el presidente de FENAP Nelton Yakur Antich, declaró que las mencionadas comunidades Catira y Brasilia, en efecto, solicitaron la ampliación territorial.

“Nosotros hemos reclamado porque la ampliación territorial que ellos solicitan, pertenece al territorio del pueblo Achuar del Pastaza. Nosotros pediremos al gobierno regional, Disafilpa, que deje nulo ese pedido de ampliación de territorio que es del pueblo Achuar del Pastaza. Exigimos la nulidad de esa solicitud de ampliación territorial, que todo ello sea anulado.

No hicieron consulta previa, nada, como si en la zona no existiera una federación o un pueblo con personalidad jurídica reconocida. Ni siquiera, como vecinos, nunca nos notificaron de lo que pensaban hacer. Disafilpa dice que son terrenos libres del Estado y eso no es correcto, no es así. Por ello hacemos el esfuerzo grande de llegar a Iquitos para hablar con el gobernador y solucionar el problema”, refirió el máximo dirigente del FENAP.