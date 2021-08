Acciones positivas en la UNAP

Vivimos en una sociedad donde un buen número de personas carecen de buenas intenciones en los diferentes espacios, por decir lo menos, puesto que muchas veces se trata de grupos enquistados dentro de las entidades, por ejemplo, en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

Es bastante preocupante que ni nuestra primera casa de estudios está libre de personas negativas que las acciones positivas, les parece mal, e intentan destruir honras con acusaciones, mal intencionadas, fuera de contexto y tergiversando información, solo para hacer daño moral y desprestigiar a sus víctimas.

Lo que está viviendo en estos días la doctora Lastenia Ruiz Mesía, rectora encargada de la UNAP, es la reacción de un grupo de poder dentro de la UNAP, que está acostumbrado a defender intereses personales y no institucionales, es por eso que la atacan con escritos de tendencia calumniosa.

Sus ex alumnos y colegas reconocen la trayectoria impecable dedicada a la investigación y entrega a la educación superior de la doctora Lastenia Ruiz, quien ha señalado que en el poco tiempo que le toca conducir la UNAP, lo realiza con transparencia y dentro de sus responsabilidades, acorde a la Ley Universitaria, y que el error respecto a las remuneraciones se hizo las consultas a SERVIR y al Ministerio de Economía, para proceder a la devolución.

La actual rectora encargada termina su trabajo frente a la universidad de la Amazonía el próximo mes de setiembre y uno de los cambios más urgentes que realizó fue en el área de asesoría legal donde no se estaba cumpliendo adecuadamente con algunas exigencias de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, entre otras observaciones.

Es importante que la UNAP a través de sus autoridades de turno defienda su licenciamiento, mejorando cada día más en el qué hacer universitario, porque los estudiantes que confiaron en su institución académica superior, se merecen eso y mucho más. Esa es la visión de la doctora Lastenia Ruiz Mesía, a quien conocemos desde que era una estudiante y cómo gracias a su dedicación a los estudios, a sus investigaciones y valioso trabajo, se ha ganado el prestigio del cual goza actualmente.

En general, ante las agresiones verbales que vienen recibiendo, las actuales autoridades encargadas de la UNAP expresaron que tienen el compromiso con los valores morales, con la comunidad estudiantil y universitaria en general, administrando con transparencia e igualdad. Por lo visto la búsqueda de lo correcto, también tiene un precio hostil. La Rectora y su equipo lo afrontan cumpliendo correctamente su función y les deseamos éxitos. Aunque en cortísimo tiempo, dejar una huella positiva.