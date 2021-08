Acción por la infancia

Estamos en víspera de conmemorarse el “Día del Niño” y por supuesto que de la niña también, y nos hemos puesto a pensar en nuestra infancia de las ciudades de la región, de las que están en el centro, así como de las zonas periurbanas, de la zona rural e indígena, de todo Loreto, general.

Y nos queremos enfocar en la protección de nuestros niños y niñas, porque actualmente y como siempre son los más vulnerables en nuestras sociedades. Cuáles son las formas de protección que tenemos que ejercer hacia ellos, todos, absolutamente todos son muy importantes, son vitales para la sociedad.

Es todavía preocupante ver a nuestra infancia de vendedores ambulantes por las calles, incluso después de las 10 de la noche, hora no permitida para sus corta edad de estar caminando por las calles solitos, en grupos o a una distancia alguna persona mayor que no necesariamente es la madre o algún familiar.

También fue muy triste presenciar a una mujer mayor visiblemente dedicada a la prostitución, aproximadamente a las 2 de la madrugada caminando por el medio de la pista prácticamente jalando a su pequeña de unos 3 añitos de edad, quien iba llorando, quizás de sueño, de hambre o de alguna otra dolencia.

De igual forma preocupa las zonas habitacionales donde pegadas a viviendas familiares existen locales o casas abandonadas con gente consumiendo drogas, licor o en situaciones sexuales indescriptibles, todo esto representando un grave peligro para nuestra infancia, los niños y niñas que esperan protección de nosotros.

Las autoridades tienen una gran responsabilidad, pero nosotros como ciudadanos también, y en ese sentido debemos actuar en bien de nuestra infancia, esto va más allá de la protección de nuestros hijos que son los del núcleo familiar o de los que vivimos en casa. Sí, claro que sí son nuestra prioridad.

Pero, ojo, los niños y niños que conforman nuestra sociedad, son los infantes de todos y a los que debemos proteger sin ningún tipo de discriminación cuando sus vidas se encuentren en serios peligros sea de afecto, alimentos, vestuario, salud, medicina, estudios, etc. Todos y todas no tenemos la bendición de contar con lo básico y más para vivir y dar a nuestros hijos e hijas, aquí también necesitamos ejercer la solidaridad por una mejor sociedad en el mundo que vivimos.