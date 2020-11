Accidente de tránsito deja una persona herida

Hecho ocurrió en la avenida la Participación



Una vez más la imprudencia de un motociclista provocó un accidente de tránsito. El hombre que no pudo ser identificado y que manejaba una moto en aparente estado de ebriedad, fue impactado por un motocarro.

Al parecer, el motociclista no se percató del trimovil, no le dio tiempo de frenar e impactaron frontalmente.

Em que se llevó la peor parte fue el motociclista, quién quedó tendido en el suelo por varios minutos.

Posteriormente se levantó, cogió su motocicleta y se marchó con dirección desconocida. Minutos después llegó personal policial del escuadrón de emergencia, quienes no encontraron al protagonista del accidente de tránsito. (C. Ampuero)