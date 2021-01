Accidente de tránsito deja un herido de consideración

Hecho ocurrió en el kilómetro 1 de la carretera Iquitos-Nauta











Un accidente de tránsito se registró a la altura del kilómetro 1 de la carretera Iquitos-Nauta, cerca de las 4 de la tarde del día de ayer.

Los testigos del lugar se percataron de un sujeto quien conducía su vehículo motocarro de color rojo, realizando maniobras temerarias y en zigzag en media carretera

El conductor que no pudo ser identificado, manejaba su motocarro en aparente estado de ebriedad con dirección de norte a sur, es decir, manejaba desde la ciudad con dirección a la carretera Iquitos-Nauta.

Al parecer el hombre se quedó dormido e invadió carril contrario y fue a impactar contra otro motocarro que se trasladaba con dirección al centro de la ciudad y que era conducido por Juan Donaire de 27 años de edad.

Tras el fuerte impacto, el hombre quien provocó el accidente de tránsito quedó tendido en plena carretera en posición cúbito dorsal.

El pasajero y el conductor del otro motocarro afortunadamente no sufrieron lesiones. Sin embargo ambos vehículos menores quedaron completamente destrozados.

En el lugar intervino personal de la policía de turismo quienes realizaban su patrullaje a bordo de una unidad móvil, los mismos, quienes en reiteradas oportunidades marcaron el número telefónico del Samu para que se acerquen al lugar, dónde se registró el lamentable hecho, pero nunca llegaron.

Ante esta situación y viendo el estado crítico de la persona accidentada, los policías no tuvieron otra opción que subirlo al patrullero apoyado de las personas que se encontraban en el lugar, para luego ser trasladado de emergencia a este el hospital apoyo Iquitos.

En este centro de salud fue atendido por los médicos de turno quiénes le estabilizaron y procedieron a realizar las curaciones de sus heridas. Hasta el cierre de edición no se supo el nombre de la persona accidentada, quien estaba a la espera de sus familiares.(C. Ampuero)