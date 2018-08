En el km 13 de la carretera Iquitos Nauta

Un herido dejó como saldo un accidente de tránsito que se registró en el kilómetro 13 de la carretera Iquitos Nauta, el día ayer en horas de la mañana.

El hecho se habría registrado debido a la excesiva velocidad de un Station Wagon perteneciente a la empresa de transporte público interprovincial “Trans Express S.R.L”, cuyo chofer no se habría percatado de un motocarro que iba por el lugar.

El fuerte impacto hizo que el motocarro de color azul, marca Zongshen, conducido por un joven de aproximadamente 25 años, vaya a terminar a un costado de la carretera, con los fierros retorcidos, el asiento doblado, parte de la llanta delantera destrozada y el conductor tirado a un lado de la pista con graves lesiones.

Tras este lamentable hecho, los moradores que viven por la zona de El varillal, salieron en apoyo del accidentado y auxiliaron a los pasajeros que iban a bordo del vehículo mayor, quienes gracias a Dios no sufrieron daño alguno.

Una vez más la falta de criterio de los conductores de vehículos mayores y menores casi provoca un accidente fatal.

El herido fue llevado de inmediato hasta un centro de salud cercano. (C. Ampuero)