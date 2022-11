Chofer de colectivo intento darse a la fuga atropellar a septuagenario



Una vez más la irresponsabilidad de los conductores de los colectivos que abundan en la ciudad de Iquitos, provocó un accidente fatal frente al local de la caja maynas en Avenida José Abelardo Quiñones en el distrito de San Juan Bautista.

Un hombre de 72 años perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo mayor de transporte público perteneciente a la empresa “Móvil Express”, cuándo se trasladaba de norte a sur, es decir, de la plaza Bolognesi hasta el aeropuerto.

La información señala que Eduardo Bordoy Ruiz, se dirigía hasta su vivienda ubicada en el sector de Nina Rumi a bordo de su motocicleta. El colectivo estaba detrás de él y según el chofer, los frenos se le habían vaciado y habría perdido el control del mismo, impactando con varias unidades. El que se llevó la peor parte fue la motocicleta de Eduardo Bordoy, que terminó debajo del carro. Al tratar de darse a la fuga, el chofer arrastró algunos metros el cuerpo inerte de la víctima, pero fue retenido por las personas que se encontraban en el lugar.

Los pasajeros que vieron el macabro hecho gritaron del susto y empezaron a desesperarse. Pensaban que lo peor estaba por venir. Afortunadamente no se registraron más daños personales.

Algunos pasajeros sufrieron heridas leves y fueron trasladados hasta el Hospital Apoyo Iquitos “César Garayar García”, mientras que el chofer del colectivo fue llevado hasta la comisaría 9 de octubre para las diligencias conforme a ley.

Horas después llegó el representante del Ministerio Público quién ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue central para necropsia de ley. También se encontraban los familiares de las víctimas quiénes protagonizaron desgarradoras escenas de dolor exigiendo justicia y que este caso no quede impune.

Este hecho ocurrió lamentablemente, cuando los pasajeros se dirigían a visitar a sus seres queridos en los cementerios que están en el distrito de San Juan Bautista, conmemorándose el día de los santos. (C. Ampuero)