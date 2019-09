“Acá la Hidrovía nos va causar desgracias, no desarrollo”

Gerente de Asociación de Armadores de Loreto

“Que me demuestren por dónde va a haber desarrollo con la Hidrovía”

“No van a querer venir desde Lima a cobrarnos un peaje”

Ya nuestros ríos han sido concesionados a la empresa china Cohidro

Mientras pasan los meses, y ninguna autoridad pide información formal sobre el estado del proyecto de la Hidrovía Amazónica y le informa a la ciudadanía de Loreto, continúa la discusión en cuanto a la necesidad, beneficios y/o perjuicios de esta idea que avanza imponente desde el gobierno central.

Al respecto la gerente de la Asociación de Armadores de la Región Loreto, Carmen Núñez, manifestó que este gremio comercial no se opone al desarrollo de nuestra Amazonía, que tenemos 50 años de atraso en la región y que el Estado nos ha dado la espalda.

Declaró que cuando fue prefecta de la región Loreto siendo parte de este sistema, se pudo dar cuenta de todas las perversidades e injusticias que se pueden generar desde el aparato estatal.

“Que me demuestren por dónde va a haber desarrollo con la Hidrovía, cuando ya nuestros ríos han sido concesionados. Ha entregado a la empresa china Cohidro para cobrar peaje durante 20 años, 40 años”, dijo Núñez.

“Acá la Hidrovía nos va a causar desgracias, no desarrollo. Primeramente en la parte social, el hambre y la pobreza que no disminuye, vamos a estar en peores momentos, nos viene la extrema pobreza y más”, declaró la representante de los armadores de Loreto.

“En la parte económica los que vamos a pagar el peaje somos nosotros, el pueblo. Se va a incrementar la canasta en un 30%. El peaje será aplicado “A partir de 13 toneladas de arqueo bruto, un bote, un deslizador. Por qué tienen que mentir que no van a pagar peaje. Van a pagar una tarifa”, esas embarcaciones menores, también.

En relación a que por oponerse a la Hidrovía, ciertas personas creen que se oponen al desarrollo, manifestó que los armadores tienen 50 años navegando y nunca han pedido un dragado, porque ellos construyen sus naves teniendo referencia la profundidad del río.

Es una Hidrovía que no le va a servir a nadie y no significa desarrollo para nadie más que ingreso para el Estado que cobra a la empresa concesionaria Cohidro y esta empresa a su vez que nos cobrará peaje. ¿Dónde está el beneficio para el pueblo de Loreto?

“A los armadores la Hidrovía no les va a afectar en nada, dicen que tienen interés, no, porque ellos van a pagar los dos mil dólares de entrada y salida (peaje) y nos van a incrementar el precio del pasaje y carga a nosotros”, explicó Carmen Núñez.

“Estamos liderando esta lucha porque nos preocupa el pueblo que va pagar el peaje y la hambruna va a ser más”. También acotó que como Asociación de Armadores a quienes representa, están preocupados por el ecosistema, porque van a matar nuestros ríos y sus riquezas.

Núñez comentó que grandes estudiosos como del doctor Campos Baca señalan que existen lagos en la Reserva Pacaya Samiria que nosotros de la zona urbana desconocemos.

“Hay represas o bancos de arena que mantienen a nuestros lagos, viene la draga y lo va a sacar a esa represa, y van a cambiar el curso de nuestros ríos, y nuestros grandes lagos se van a secar. Eso no es posible van a matar nuestros ecosistemas. Esto nos preocupa, el armador aumenta sus precios y no pierde nada. Los armadores no están pidiendo trabajo al gobierno, hace 50 años vienen generando su propia riqueza”, explicó.

“Aquí el gobierno se ha equivocado, por eso le digo al presidente Vizcarra si él no para la Hidrovía, el pueblo se va a levantar y en esa sensibilización estamos. ¿Saben lo que cuesta la concesión para Cohidro? 364 millones de dólares. No le ha importado que es la Maravilla del Mundo y que nosotros somos guardianes de este río. Somos afortunados y no van a querer a venir desde Lima a cobrarnos un peaje, qué han hecho por el río, qué saneamiento hacen por el río”.

Finalizó diciendo que “El centralismo está acostumbrado a imponer, pues ahora este es el único proyecto que no le vamos a permitir su imposición. Nos quieren condenar a pagar peaje y a morirnos, pero no lo vamos a permitir”. (Diana López M.)