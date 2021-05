“Acá hay un modus operandi y hasta presuntas bandas que hacen estas cosas y deben ser denunciadas”

Expresó el presidente de la comisión de fiscalización José Trujillo Paira.



Lo dijo en torno a los funcionarios que dejaron pasar cartas fianza no autorizadas para obra del colegio “Rosa Agustina”. Ayer se escuchó a la mayor parte de los consejeros, muy molestos por todo lo que ha ocurrido frente al abandono de la obra del colegio “Rosa Agustina Donayre de Morey”.

“Acá hay gran responsabilidad de los que han estado a cargo de ese proceso. Funcionarios que se han confabulado y han hecho ese contrato que es una estafa, algo ilegal.

¿Qué hacemos más allá de llegar a una conciliación para salvar el proyecto? Se tiene que actuar contra esas personas que hasta donde se sabe varios siguen laborando en el gobierno regional. Está el exgerente de Logística (Damián Zárate) en la dirección regional de educación y miembros del comité especial del gobierno regional.

Hay que denunciarlos porque esto se asemeja a un robo sistemático al no detectar que eran cartas fianza que no cumplían con los requisitos. Al margen que la fiscalía esté investigando de oficio, hay otros mecanismos a utilizar para que no sigan haciendo lo mismo.

Este es un modus operandi que pueden hacerlo en otras instituciones, pareciera que van como bandas a otras regiones haciendo esos trabajos” opinó Trujillo Paira.

Todo lo dijo frente al actual gerente de infraestructura del gobierno regional Ing. Artemio del Águila Panduro, pues como se sabe el anterior Eddy Wilsberto Ruiz Zárate, renunció hace dos meses.

“Ahora ya conocemos el problema, queremos saber qué salida le darán a todo este problema. Qué acciones están tomando desde el gobierno regional puesto que han cursado tantas cartas y al parecer hasta la fecha no les responden. Acá han abandonado la obra y encima, la empresa tampoco ha pagado los alquileres de los locales donde supuestamente estarían los alumnos hasta que se concluya con la obra.

La empresa se ha ido y le debe a todo el mundo, le debe hasta a la señora que les daba de comer. Al seguro, a las AFP, a los proveedores etc. ¿Qué ha hecho el gobierno regional respecto a todo eso?” interrogó el consejero.

Por su parte la consejera Janet Reátegui, les recordó que desde el año pasado (setiembre 2020) ya se cuestionaban las cartas fianza que no estaban con autorización de la SBS. Y que, pese a lo solicitado oficialmente, el ex gerente de infraestructura y tesorero, solo le enviaron copias de dichas cartas, no las originales.

El actual gerente de infraestructura, aclaró que no le habían dado 12 millones a la empresa, sino un monto cercano a los 14 millones de soles. Es decir, casi la mitad del presupuesto y la obra se ha quedado paralizada en un 28%.